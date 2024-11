Altneihauser Weihnachtslesung in Veitshöchheim und Litzendorf

Gleich zweimal beehren uns Norbert Neugirg und fünf Altneihauser im Schatten des Christbaums. Freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen Abend bei der Altneihauser Weihnachtslesung am 15.12.2024 um 18:00 Uhr in den Mainfrankensälen Veitshöchheim und am 21.12.2024 um 19:30 Uhr in der Doppelsporthalle Litzendorf.

Tickets für die Veranstaltungen gibt es auf www.kartenkiosk-bamberg.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.