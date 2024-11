Workshop in Bayreuth: Ehrliches Feedback wertschätzend geben

Rückmeldungen beziehungsweise Feedback zu geben ohne die andere Person zu verletzen ist manchmal gar nicht so einfach. In einem Workshop der Volkshochschule Bayreuth am Freitag, 22. November, von 15 bis 17.30 Uhr, können Interessierte im geschützten Rahmen lernen, professionelles Feedback zu geben. Das kann beruflich und privat von großem Nutzen sein. In dem Kurs erkunden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die eigenen Gedanken und Gefühle in Wechselwirkung zum Verhalten anderen Menschen zu spiegeln – offen, ehrlich, wertschätzend und in voller Verantwortung für die eigenen Emotionen und Gedanken. Eine Anmeldung ist online unter www.vhs-bayreuth.de oder unter der Telefonnummer 0921 50703840 möglich.