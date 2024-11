Weihnachtliches Shoppingvergnügen in Wunsiedel

WunCARD Bingo und WunCARD-Adventskalender

Die Stadt Wunsiedel freut sich, zwei besondere Aktionen anzukündigen: das WunCARD Bingo vom 18. November bis 7. Dezember 2024 und den WunCARD-Adventskalender, der vom 1. bis 24. Dezember 2024 täglich attraktive Angebote bereithält.

„Mit dem WunCARD Bingo und dem WunCARD-Adventskalender schaffen wir in der Vorweihnachtszeit nicht nur besondere Einkaufserlebnisse, sondern stärken auch den lokalen Handel und die Gemeinschaft in Wunsiedel. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Bürgerinnen und Bürgern sowie den zahlreichen Besuchern des Weihnachtsmarktes eine festliche und zugleich spannende Zeit zu erleben,“ so Erster Bürgermeister Nicolas Lahovnik.

WunCARD Bingo – Spannung und Gewinne auf dem Weihnachtsmarkt!

Das WunCARD Bingo startet am 18. November und läuft bis zum 7. Dezember 2024. Kundinnen und Kunden, die mit ihrer WunCARD und der WunCARD-App teilnehmen, können sich beim Weihnachtseinkauf Bingo-Karten sichern. Ein Einkauf ab 10 € bei einer der teilnehmenden Akzeptanzstellen reicht aus, um eine Bingo-Karte zu erhalten. Um maximal 5 Bingo-Karten zu erhalten, muss in 5 verschiedenen Geschäften eingekauft werden.

Die große Ziehung der Bingozahlen findet im Rahmen des Weihnachtsmarktes auf dem Marktplatz statt. Samstags am 30. November und 7. Dezember um 19:00 Uhr werden die Zahlen jeweils auf der Bühne des Weihnachtsmarktes gezogen. Um mitspielen zu können, muss der Teilnehmer mit seiner WunCARD-APP am Weihnachtsmarkt vor Ort sein.

Gewinnmöglichkeiten:

Kleingewinn: Teilnehmer mit einer vollständigen waagerechten Reihe (5 Zahlen) können diese gegen einen Kleingewinn eintauschen oder weiter auf den Hauptgewinn spielen. Die Kleingewinne im Wert von etwa 20 € bestehen aus Gutscheinen oder Sachpreisen, die von den Akzeptanzstellen bereitgestellt werden. Hauptgewinn: Wer es schafft, alle 20 Zahlen auf einer Karte zu markieren, gewinnt ein Jahr lang monatlich 50 € WunCARD-Guthaben. Dieser Hauptgewinn – gesponsert vom Gewerbeforum Wunsiedel e. V – wird an beiden Ziehungsterminen einmal ausgespielt.

Nach der ersten Ziehung am 30. November werden alle bespielten Karten gelöscht. Kunden können jedoch bis zur zweiten Ziehung am 7. Dezember durch weitere Einkäufe neue Karten sammeln.

Das Wichtigste zusammengefasst:

WunCARD holen

APP installieren und WunCARD registrieren

Einkauf in Höhe von mindestens 10€ bei Akzeptanzpartnern

Digitalen Bingoschein in der WunCARD App erhalten

Am Bingospiel am Weihnachtsmarkt teilnehmen

Hauptgewinn: 1 Jahr lang 50€ Guthaben pro Monat

WunCARD-Adventskalender – Täglich eine neue Überraschung!

Zusätzlich zum Bingo bietet der WunCARD-Adventskalender vom 1. bis 24. Dezember täglich eine besondere Aktion für WunCARD-Nutzer. Hinter jedem Türchen in der WunCARD-App wartet ein exklusives Angebot, das von den teilnehmenden Akzeptanzstellen gestaltet wird.

Die täglichen Überraschungen können Rabatte, Boni oder kleine Geschenke umfassen und machen den vorweihnachtlichen Einkauf in Wunsiedel besonders lohnenswert.

Teilnahme und Ablauf

Der Adventskalender ist direkt in der WunCARD-App zu finden, die kostenlos im App Store oder bei Google Play verfügbar ist.

Aktionen umfassen Cashback-Angebote: Kunden zahlen den vollen Betrag und erhalten den Rabatt als Guthaben auf ihre WunCARD gutgeschrieben. So entsteht für jeden Einkauf ein zusätzliches Guthaben, das später flexibel einsetzbar ist.

Die Stadt Wunsiedel und alle Akzeptanzstellen laden herzlich zur Teilnahme an beiden Aktionen ein und freuen sich darauf, die Weihnachtszeit in Wunsiedel mit Spannung, Geschenken und festlicher Stimmung noch ein Stück weit zauberhafter zu machen.