Schubert-Konzert an der Universität Bamberg

Schuberts „Winterreise“ neu gehört

Einer der bekanntesten Liederzyklen des 19. Jahrhunderts ist die im Jahr 1827 komponierte „Winterreise“ von Franz Schubert (1797-1828). Gemeinsam mit dem Vocalensemble Würzburg präsentieren der Bariton George Clark und die Pianistin Jong Sun Woo unter der Leitung von Universitätsmusikdirektor Wilhelm Schmidts am Samstag, 16. November um 18 Uhr, die „Winterreise“ in einer von Gregor Meyer erarbeiteten Fassung für Bariton solo, gemischten Chor und Klavier. Dabei kommentiert der Chor als zusätzliche musikalische Ebene die Gefühlswelt des lyrischen Ichs und überträgt sie so auf eine erweiterte Projektionsfläche. Melodie sowie Text unverändert belassend stellt Gregor Meyer dem einsamen Wanderer somit eine stilistisch vielfältige sowie atmosphärisch dichte Chorbegleitung an die Seite. In dieser Fassung erklingt das Werk erstmals in Bamberg im Irmler-Musiksaal der Universität. Die Pianistin Jong Sun Woo gewann in diesem Jahr den Pianistinnenpreis beim Internationalen Hugo-Wolf-Liedwettbewerb in Stuttgart, der Bariton George Clark war 2023 Preisträger beim Rometsch-Wettbewerb in Düsseldorf.

16. November 2024, 18 Uhr

Irmler-Musiksaal, An der Weberei 5 (WE5), 96049 Bamberg

Karten zu 20 Euro (ermäßigt 10 Euro) sind im Vorverkauf auf okticket.de, beim BVD-Ticketservice sowie an der Abendkasse erhältlich.

Weitere Informationen unter: www.uni-bamberg.de/konzerte/