Vortrag in Forchheim: „Einsatz für Frieden und Menschenrechte“

Am Mittwoch, 20.11.24, um 19:30 Uhr, lädt die Kath. Erwachsenenbildung zu einem Vortrag in den Pfarrsaal von St. Martin (Hauptstr. 20) ein. Maria Bogner, ehemalige Gemeindereferentin des Erzbistums Bamberg, war diesen Sommer für drei Monate im Westjordanland für das Netzwerk EAPPI (Ökumenisches Begleitprogramm in Palästina und Israel) unterwegs. Dieser Verein achtet auf Einhaltung der Menschenrechte und den Frieden und hilft bei Beschwerden, Problemen und vielem mehr. Angesichts des Krieges im Gazastreifen waren das keine leichten drei Monate.

Nähere Infos zum Freiwilligendienst: https://www.eappi-netzwerk.de/