Vorstand des Stadtverbandes Bamberg liest beim Bundesweiten Vorlesetag

Am 15. November ist der bundesweite Vorlesetag. Dabei wird Heinz Kuntke, Vorstandsmitglied des Stadtverbandes für Sport, zu einem Buch greifen und Kindern vorlesen. Der ehemalige Richter wird dabei traditionell die Rupprechtschule besuchen. Wolfgang Reichmann, Erster Vorsitzender des Stadtverbandes für Sport: „Ich freue mich, dass mein Vorstandskollege Kuntke wieder mit an Bord ist an diesem Tag. Der Vorlesetag möchte Kinder so früh wie möglich für Bücher begeistern und die Lesekompetenz erhöhen. Zudem wird durch das Vorlesen auch der Wortschatz erweitert.“ Den Bundesweiten Vorlesetag Deutschlands gibt es seit 2004 auf gemeinsame Initiative von DIE ZEIT, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung. Gelesen wird jedes Jahr am dritten Freitag im November.

