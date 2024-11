Volt Bamberg begrüßt Neuwahlen

Partei startet mit neuem Führungsteam in den Bundestagswahlkampf

Stadtrat Dr. Hans-Günter Brünker:

„Volt ist bereit, Verantwortung in und für Deutschland zu übernehmen. 6,1 Prozent der Stimmen bei den Europawahlen zeigen: Die Menschen im Land wünschen sich nicht nur einen Regierungs-, sondern auch einen Politikwechsel.“

Landesvorsitzende Lilly König:

„Wahltermin im Januar würde grundlegende demokratische Prinzipien verletzen und neue politische Kräfte und Ideen von den Wahlen faktisch ausschließen. Demokratische Spielregeln müssen eingehalten werden.“

Die politischen Ereignisse der letzten Tage zeigen deutlich: Deutschland braucht einen Neuanfang. Volt Bamberg hat sich für den bevorstehenden Wahlkampf jetzt personell aufgestellt. Am Samstag wählten die Mitglieder ein neues Leitungsteam, dem die ehemaligen Landesvorsitzenden Philipp Schmieder und Laura Kuttler, sowie Tobias Linck angehören. Auch die designierten Kandidierenden sind für die bevorstehenden und bereits terminierten Aufstellungsversammlungen bereit.

Der Fahrplan für den Bundestagswahlkampf steht. Stadtrat Dr. Hans-Günter Brünker, Spitzenkandidat bei der Bundestagswahl 2021: „Volt ist bereit, Verantwortung für das progressive Lager in Deutschland zu übernehmen. Dies darf aber nicht durch ein undemokratisches Verfahren gefährdet werden. Ein Wahltermin im Januar würde neue politische Kräfte nicht nur benachteiligen, sondern von der Wahl regelrecht ausschließen. 6,1 Prozent der Stimmen für Volt in Bamberg bei der Europawahl haben aber gezeigt: Die Menschen in Deutschland wünschen sich nicht nur einen Regierungs-, sondern auch einen Politikwechsel. “ Die kürzlich gewählte Volt-Landesvorsitzende Lilly König aus Bayreuth, am Samstag zu Gast in Bamberg, betont: „Selbst die Bundeswahlleiterin hat eindringlich gewarnt: Überstürzte Neuwahlen wären mit unabsehbaren Risiken verbunden. Deshalb: Neuwahlen ja – aber die demokratischen Spielregeln müssen eingehalten werden.“

Hans-Günter Brünker kritisiert: „CDU-Chef Friedrich Merz sieht sich wohl schon im Kanzleramt und kann es kaum erwarten. Merz scheint dabei nicht ganz klar zu sein, dass er mit der Forderung nach sofortigen Neuwahlen grundlegende demokratische Prinzipien verletzt. Denn Parteien, die bisher nicht im Bundestag vertreten sind, müssen bis 69 Tage vor der Wahl ausreichend Unterstützerunterschriften sammeln – und hierfür wäre die Frist bereits abgelaufen, würde schon im Januar gewählt. Eine rechtswidrige Wahl, die vor Gericht wieder einkassiert wird, würde zudem der politischen Kultur im Land einen Bärendienst erweisen. Das kann auch nicht im Sinne der Unionsparteien sein.“

Für Volt ist klar: Das Scheitern der Ampelkoalition an grundlegenden Zukunftsfragen offenbart, dass die traditionelle Politik an ihre Grenzen stößt. Deutschland und Europa brauchen eine handlungsfähige Regierung, die es schafft, Verantwortung in Krisenzeiten zu übernehmen und den Bürger*innen Zuversicht zu vermitteln. In dieser entscheidenden Phase ist Volt bereit, Verantwortung zu übernehmen und auf Bundesebene eine neue, lösungsorientierte Politik zu gestalten.

Volt ist die europäische Bewegung, die den Blick über nationale Grenzen hinaus richtet. In den Bereichen Klimaschutz, Digitalisierung und soziale Gerechtigkeit gibt es bereits erfolgreiche Modelle in Europa, die auch in Deutschland endlich umgesetzt werden müssen. Volt bietet pragmatische Lösungen abseits von Populismus und ideologischen Grabenkämpfen an.

Volt setzt dabei auf Lösungen, die für eine klimaneutrale Zukunft, eine moderne digitale Infrastruktur und ein faires Sozialsystem sorgen. Diese Konzepte sind nicht nur visionär, sondern durchgerechnet und umsetzbar.

Eine Wahl mit Weitblick – Mut zur Veränderung

Volt ist überzeugt: Die Zeit für halbherzige Kompromisse und politischen Stillstand ist vorbei. Mit einer neuen Generation von Politiker*innen, die Politik anders denken und machen – europäisch, evidenzbasiert und mit dem klaren Ziel, Deutschland fit für die Zukunft zu machen – will Volt in den Bundestag einziehen und die politische Landschaft verändern.

Über Volt

Volt ist eine paneuropäische politische Bewegung, die sich für ein vereintes, zukunftsfähiges Europa einsetzt. Mit einer Politik, die auf Innovation, Nachhaltigkeit und sozialer Gerechtigkeit basiert, setzt Volt auf konkrete Lösungen, die auf europäische Best-Practice-Beispiele zurückgreifen und auf nationale Gegebenheiten übertragen werden. Volt tritt für eine moderne, weltoffene Gesellschaft ein, in der die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam und ohne ideologische Blockaden angegangen werden.