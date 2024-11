Traditioneller Christbaumverkauf in Kulmbach

Der traditionelle Christbaummarkt in der Stadt Kulmbach findet heuer vom 28. November 2024 bis einschließlich Heilig Abend, 24. Dezember 2024, auf dem ehemaligen Festplatz an der Luitpoldstraße (Nähe Kulmbacher Hallenbad) statt. Während dieser Zeit steht dortige Bereich nicht als Parkfläche zur Verfügung. Neben unterschiedlichsten Weihnachtsbäumen wird bei diesem traditionellen Christbaummarkt auch einzelnes Tannengrün angeboten. Die Verkaufszeiten sind werktags von 9 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr. An Heilig Abend erfolgt der Christbaumverkauf von 11 bis 13 Uhr.