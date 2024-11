Stadtbauhof Bayreuth fertigt sieben neue Krippenfiguren für Christkindlesmarkt

Die Krippenszene mit dem Heiligen Paar, den Hirten, Schafen, Ochs und Esel wurde am Bayreuther Christkindlesmarkt bislang aus Kunststofffiguren dargestellt. Doch der Zahn der Zeit und auch Vandalen – im Dezember 2022 traten zwei Randalierer einer Plastikfigur den Kopf ab – haben im Laufe der Jahre ihre Spuren hinterlassen. Grund genug für die Mitarbeiter des Stadtbauhofes, sich in der Hausschreinerei ans Werk zu machen und neue Figuren für die Szene im Stall in Bethlehem herzustellen. Zwei Schreiner fertigten in den vergangenen Wochen aus Dreischicht-Platten aus Fichte sieben Figuren für die Weihnachtskrippe. Die Standfüße für Maria und Josef, den Hirten, zwei Schafe sowie Ochs und Esel stellten die Mitarbeiter aus Fichten-Konstruktionsvollholz her, für den Boden verwendeten sie Siebdruckplatten. „Die Kollegen klebten per Hand Schablonen auf das Holz, schnitten die Figuren mit der Stichsäge aus und verschraubten diese. Zum Schluss wurden sie mit Farblos-Holzschutz gestrichen“, erläutert Tobias Bayer vom Stadtbauhof.

Die Krippe selbst soll am Donnerstag, 14. November, aufgebaut werden. Eröffnet wird der Christkindlesmarkt am Montag, 25. November, im Rahmen eines festlichen Programms von Oberbürgermeister Thomas Ebersberger und dem diesjährigen Bayreuther Christkind Lena Bär. Der Christkindlesmarkt dauert bis Montag, 23. Dezember.