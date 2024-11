SpVgg Bayreuth gewinnt Oberfrankenderby beim FC Eintracht Bamberg mit 3:0

Einen verdienten 3:0 (0:0)-Auswärtssieg feierte die SpVgg Bayreuth heute Nachmittag in der Fußball-Regionalliga Bayern im Oberfrankenderby beim FC Eintracht Bamberg

Ohne die verletzten Jonas Kehl und Nicolas Andermatt trat die Altstadt beim Tabellenvorletzten im Bamberger Fuchspark-Stadion an. In der 7. Minute kam es im Anschluss an eine Ecke zu einer ersten gefährlichen Szene vor dem Bamberger Kasten, Tobias Weber war aber zu sehr überrascht und brachte den Ball in bester Position mit dem Kopf nicht Richtung Tor. Fünf Minuten später zielte Felix Heim bei einem Schuss aus zentraler Position am Kasten vorbei. Die Bayreuther hatten klare optische Vorteile, wirklich zwingende Chancen ergaben sich jedoch zunächst nicht.

In der 31. Minute versuchte es Jannik Graf mit einem Schuss aus 20 Metern, der Aufsetzer wurde aber eine sichere Beute des Bamberger Keepers Benedikt Willert. Bereits drei Minuten zuvor entschärfte Willert eine Chance von Marco Stefandl. Der Altstadt fehlte etwas die Konsequenz im Abschluss und Bamberg wehrte sich nach Kräften. Letztlich ging es torlos mit 0:0 in die Halbzeitpause.

Bamberg kam zu Beginn der zweiten Hälfte zunächst etwas besser auf. In der 51. Minute hatten die Gastgeber ihre erste wirklich gute Möglichkeit, Marc Reischmann kombinierte sich mit Lukasz Jankowiak in den Strafraum, sein Schuss strich aber knapp am langen Pfosten vorbei. Die SpVgg drängte in der Folge wieder stärker, blieb im Abschluss aber immer noch zu harmlos – bis zur 66. Minute, als Jannik Graf links im Strafraum angespielt wurde und den Ball aus rund acht Metern zum 1:0 für die Altstadt ins Bamberger Tor beförderte.

In der 74. Minute landete ein abgefälschter Freistoß von Leo Eberle genau in den Armen von Keeper Benedikt Willert. Der eingewechselte Patrick Scheder machte in der 84. Minute schließlich alles klar: Als der Bamberger Luca Leistner ausrutschte, konnte Scheder unbedrängt auf das Tor der Gastgeber zulaufen und ließ Benedikt Willert aus etwa zwölf Metern keine Chance – 2:0 für die Altstadt. Der eingewechselte Bohdan Potalov hatte in der 89. Minute eine weitere Möglichkeit, scheiterte aber am Bamberger Keeper. In der 93. Minute gab es dann noch einen unrühmlichen Höhepunkt für den FC Eintracht, als Sebastian Valdez mit beiden Beinen in einen Zweikampf ging, seinen Gegenspieler dabei foulte und für die Aktion die Gelb-Rote Karte sah. Endgültig den Deckel drauf machte dann schließlich in der Nachspielzeit erneut Patrick Scheder, der nach einem Freistoß den 3:0-Endstand für die Altstadt herstellte (90.+4).

Somit ging das Oberfrankenderby letztlich zur großen Freude der zahlreich mitgereisten Fans hochverdient mit 3:0 an die SpVgg Bayreuth, die damit mit jetzt 40 Punkten aus 20 Spielen Tabellenplatz zwei festigte. Am kommenden Freitag um 19 Uhr empfängt die SpVgg die zweite Mannschaft des FC Bayern München zu einem echten Spitzenspiel. Die „kleinen“ Bayern liegenderzeit mit drei Punkten Rückstand auf die Altstadt auf Tabellenplatz vier, haben aber bislang zwei Partien weniger absolviert.

SpVgg-Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba zeigte sich nach der Partie „sehr glücklich über den Derbysieg mit drei Toren Unterschied. Das, was in den vergangenen Spielen nicht so gut geklappt hat, nämlich das Toreschießen, funktionierte heute. Die ersten 20 Minuten waren spielerisch sehr gut. Dann hatten wir etwas einen Durchhänger. In der zweiten Halbzeit konnten wir dann einige spielerisch schöne Akzente setzen und sind einfach sehr froh, dass wir die drei Punkte aus Bamberg mitnehmen können. Natürlich freue ich mich für die Tore unserer jungen Spieler Jannik Graf und Patrick Scheder, die damit ihr Selbstbewusstsein stärken können“.

Statistik