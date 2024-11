Spannendes Programm bei der Codeweek in Eggolsheim

Die Codeweek 2024 in Eggolsheim war ein voller Erfolg und bot ein spannendes Programm für alle Altersgruppen. Im Clever Club startete die Veranstaltungsreih mit einem Python-Programmierkurs unter der Leitung von Rene Lehmann. Hier konnten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erste Einblicke in die Welt der Python-Programmierung gewinnen und ihre Fähigkeiten im Clever Club weiterentwickeln.

In der Bücherei Eggolsheim fanden offene Programmierangebote statt, bei denen jüngere Kinder ab 6 Jahren mit Scratch Junior ihre eigenen kleinen Projekte gestalten konnten. Für die etwas fortgeschritteneren Programmierer und Programmierinnen standen Scratch und der Calliope Mini zur Verfügung, um komplexere Programmierungen und Experimente durchzuführen. Besonders spannend waren die Experimente, bei denen die Kinder lernten, wie man leitfähige Gegenstände erkennt und damit Musik erzeugt, indem den Calliope entsprechend programmiert und den Stromkreis schlossen.

Ein Höhepunkt der Woche war der Mittwoch, 23.10., an dem das BayernLab Forchheim insgesamt 6 Workshops zu drei spannenden Themen in der Mittelschule Eggolsheim anbot. Hier konnten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in die Themen Künstliche Intelligenz, Robotik und Virtuelle Realität eintauchen und die neuesten Technologien hautnah erleben. Am Nachmittag wurde im Dorftreff Faulenzer ein offenes Angebot zu denselben Themen angeboten, was allen Interessierten die Möglichkeit gab, sich weiter mit diesen zukunftsweisenden Bereichen auseinanderzusetzen.

Die Codeweek 2024 in Eggolsheim hat gezeigt, wie vielfältig und spannend die Welt der Technik und Programmierung ist, und viele Kinder und Jugendliche motiviert, sich intensiver mit diesen Themen zu beschäftigen.

Wir bedanken uns bei allen jugendlichen Helfer und Helferinnen des CleverClubs und den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des BayernLab für die Durchführung der Angebote und deren wertvolle Expertise in den jeweiligen Fachbereichen. Ohne euch wäre dieses Angebot nicht in diesem Umfang möglich gewesen. Vielen Dank für euer Engagement.