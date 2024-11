Selber Wölfe setzen starkes Zeichen für Vielfalt und Toleranz

Der vierte Hockey is Diversity Spieltag steht bevor

Am kommenden Heimspiel der Selber Wölfe gegen die Blue Devils Weiden findet der vierte Hockey is Diversity Spieltag statt, anlässlich des Internationalen Tags für Toleranz am 16. November. Die Spieler tragen speziell designte Trikots, die die Werte von Vielfalt, Toleranz und Respekt symbolisieren. Diese Aktion unterstreicht das langjährige Engagement der Selber Wölfe für mehr Inklusion im Eishockey. Dr.

Martin Hyun, Gründer von Hockey is Diversity, lobt die konsequente Unterstützung der Wölfe für diese wichtige Sache. Ziel der Aktion ist es, das Bewusstsein für ein respektvolles und diverses Miteinander zu stärken.

Langjährige Partnerschaft

Beim kommenden Heimspiel, wenn die Selber Wölfe die Blue Devils Weiden empfangen, steht nicht nur das Spiel, sondern auch ein besonderes Anliegen im Mittelpunkt: Der vierte Hockey is Diversity Spieltag. Trotz ihrer derzeit schwierigen Situation in der Tabelle unterstreichen die Selber Wölfe ihre Bereitschaft, anlässlich des Internationalen Tags für Toleranz, der am 16. November weltweit gefeiert wird, über den sportlichen Wettbewerb hinaus ein Zeichen zu setzen und in diesen wichtigen Themen geschlossen aufzutreten.

Die Spieler der Selber Wölfe werden im Warm-Up speziell designte Hockey is Diversity-Trikots tragen, die in enger Zusammenarbeit mit Hockey is Diversity entworfen wurden. Sie verkörpern die Werte von Vielfalt, Toleranz und Respekt, die die Wölfe seit vier Jahren mit Nachdruck unterstützen. Die Selber Wölfe werden die Trikots auch zum Warm-Up beim Auswärtsspiel in Krefeld am 15. Dezember 2024 tragen. Die Krefeld Pinguine werden zum Internationalen Tag der Menschenrechte ihren Hockey is Diversity Spieltag ausrichten.

„Es erfordert sehr viel Mut, auf die wichtigen, aber oft unbequemen Themen hinzuweisen, und ich bin den Selber Wölfen dankbar, dass sie diesen Weg mit uns seit vier Saisons konsequent beschreiten und das unabhängig davon, wie die Tabelle gerade aussieht,“ sagt Dr. Martin Hyun, Gründer und CEO von Hockey is Diversity. „So wie wir im Kampf gegen Krebs geschlossen auftreten, wie alle DEL-Teams erst kürzlich beeindruckend gezeigt haben, können wir auch hier ein kraftvolles Signal senden.“ Die Hockey is Diversity Spieltage, die in Zusammenarbeit mit den Selber Wölfen entstanden sind, haben seit ihrem Beginn ein wachsendes Bewusstsein für die Notwendigkeit von Respekt und Vielfalt geschaffen. Jetzt, im vierten Jahr, soll dieses Engagement erneut Fans und Sportbegeisterte für eine inklusivere Zukunft im Eishockey gewinnen.

Über Hockey is Diversity

HOCKEY IS DIVERSITY e.V. (HiD) ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Berlin, der sich mit seinen 13 Projekten im Jahr aktiv gegen Rassismus, Diskriminierung und für Gleichberechtigung einsetzt. Im Mittelpunkt seiner Mission steht das Engagement für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion. Ziel des Vereins ist es, durch Eishockey Chancen für unterrepräsentierte Bevölkerungsgruppen zu schaffen. Der Verein wurde im Jahr 2010 von dem ehemaligen DEL-Spieler Dr. Martin Hyun und Peter Goldbach gegründet.

Weitere Informationen

facebook.com/hockeyisdiversity

instagram.com/hockeyisdiversity

twitter.com/hockeydiversity • www.hockeyisdiversity.de