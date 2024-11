Schutzmaßnahmen in der Bamberger Straße „Am Kanal“ wurden erneuert und ausgeweitet

Fläche an der Kaimauer gesperrt

Sicherheit geht vor: Da sich der Zustand der historischen Kaimauer am alten LDM-Kanal in der Straße „Am Kanal“ weiter verschlechtert hat, wurde dieser Bereich nun vorsorglich erneut gesperrt und mit „Betreten verboten“-Schildern gekennzeichnet. Die Stadt Bamberg hat damit umgehend auf einen Hinweis des Wasserwirtschaftsamtes reagiert, in dessen Eigentum und Unterhaltspflicht die Kaimauer steht. Bamberg Service hat zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger einen bereits aufgestellten, aber zwischenzeitlich verschobenen Schutzzaun wieder so platziert, dass an dieser Stelle ein Längsparken nicht mehr möglich ist. Außerdem wurde der Zugang zu dem hier noch vorhandenen Kran-Fragment noch weiter erschwert. Stadt und Wasserwirtschaftsamt bitten um Einhaltung des Zugangsverbots. Die Sicherheitsmaßnahmen vor Ort dürfen nicht verändert werden. Zum Schutz der Bürgerschaft und im Interesse der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist diese Maßnahme zwingend erforderlich.