Neuer S-Bahn-Halt S1 Forchheim Nord ab Fahrplanwechsel im Dezember

Zum Jahresfahrplanwechsel ab dem 15. Dezember 2024 wird der neue S-Bahn Halt Forchheim Nord für die S1 in Betrieb genommen. Dies bedeutet eine direktere Erreichbarkeit der Schulen – Real-, Berufs Pestalozzi- und Adalbert-Stifter-Schule – im Forchheimer Norden, sowie auch für Anwohner und Kellerwaldbesucher.

Fahrplanänderungen

Für Schüler, die eine der Schulen im Forchheimer Norden besuchen, ergeben sich daher ab Fahrplanwechsel zum 15.12.2024 einige Fahrplanänderungen bei den Buslinien 224 und 265. Die Bedienung der Haltestelle Forchheim Realschule entfällt bei mehreren Fahrten, je nach Fahrtrichtung muss ab den Bahnhöfen Kersbach und Eggolsheim die S1 bis Forchheim Nord und teils zurück benutzt werden.

Bei Buslinie 224, Fahrt Mo-Fr an Schultagen um 7:02 Uhr von Ermreus nach Forchheim Realschule entfällt die Bedienung der Realschule Forchheim, die Fahrt endet an der Haltestelle Bamberger Straße. Fahrzeiten ab Forchheim Benzstraße bis Bamberger Straße jeweils 5 Minuten später. Zusätzlich wird die Haltestelle Kersbach Bahnhof bedient. Schüler zur Realschule müssen hier um 7:23 Uhr auf die S-Bahn S1 umsteigen, und bis Forchheim Nord, Ankunft 7:30 Uhr fahren.

Bei Fahrt Mo-Fr an Schultagen um 7:02 Uhr von Neunkirchen nach Forchheim Realschule sind die Fahrzeiten ab Neunkirchen Busbahnhof bis Kersbach Kirche jeweils 7 Minuten früher, die neue Abfahrtszeit in Neunkirchen Busbahnhof lautet 6:55 Uhr. Die Bedienung der Realschule Forchheim entfällt, Fahrtende ist an der Haltestelle Bamberger Straße. Die Fahrzeiten ab Forchheim Benzstraße bis Bamberger Straße sind jeweils 2 Minuten früher. Zusätzlich wird die Haltestelle Kersbach Bahnhof bedient. Schüler zur Realschule müssen hier um 7:23 Uhr auf die S-Bahn S1 umsteigen, und bis Forchheim Nord, Ankunft 7:30 Uhr fahren.

Bei Fahrt Mo-Fr an Schultagen um 12:25 Uhr ab von Forchheim Realschule nach Effeltrich entfällt die Abfahrt an der Realschule Forchheim, Fahrtbeginn ist um 12:28 Uhr am Katharinenspital. Schüler müssen mit der S-Bahn S1 um 12:24 Uhr ab Forchheim Nord bis Forchheim ZOB fahren, Ankunft 12:28 Uhr. Dort muss auf die Buslinie 224 um 12:32 Uhr zur Weiterfahrt Richtung Effeltrich umgestiegen werden. Die Fahrzeiten ab Forchheim ZOB bis Effeltrich Linde sind jeweils 1 Minute später, die neue Abfahrtszeit am ZOB lautet 12:32 Uhr.

Bei Fahrt Mo-Fr an Schultagen um 13:20 Uhr von Forchheim Realschule nach Ermreus entfällt ebenfalls die Abfahrt an der Realschule Forchheim. Fahrtbeginn ist um 13:24 Uhr am Katharinenspital. Schüler müssen mit der S-Bahn S1 um 13:24 Uhr ab Forchheim Nord bis Forchheim ZOB fahren, Ankunft 13:28 Uhr. Dort muss auf die Buslinie 224 um 13:32 Uhr zur Weiterfahrt Richtung Ermreus umgestiegen werden. Die Fahrzeiten ab Forchheim ZOB bis Ermreus sind jeweils 1 Minute später, die neue Abfahrtszeit am ZOB lautet 13:32 Uhr.

Bei Fahrt Mo-Fr an Schultagen um 13:20 Uhr von Forchheim Realschule nach Dormitz entfällt ebenfalls die Abfahrt an der Realschule Forchheim. Fahrtbeginn ist am ZOB um 13:32 Uhr. Schüler müssen mit der S-Bahn S1 um 13:24 Uhr ab Forchheim Nord bis Forchheim ZOB fahren, Ankunft 13:28 Uhr. Dort muss auf die Buslinie 224 um 13:32 Uhr zur Weiterfahrt Richtung Dormitz umgestiegen werden. Die Fahrzeiten ab Forchheim ZOB bis Dormitz sind jeweils 3 Minuten später. Die neue Abfahrtszeit am ZOB lautet 13:32 Uhr.

Bei Buslinie 265 gibt es bei den morgendlichen Fahrten zur Schule keine Fahrplanänderungen.

Bei Fahrt Mo-Fr an Schultagen um13:29 Uhr von Forchheim Realschule nach Willersdorf entfällt die Abfahrt an der Realschule. Fahrtbeginn ist an der Haltestelle Eggolsheim Bahnhof West um 13:37 Uhr. Schüler müssen mit der SBahn S1 um 13:30 Uhr ab Forchheim Nord bis Eggolsheim Bahnhof West fahren, Ankunft 13:34 Uhr. Dort muss auf die Buslinie 265 um 13:37 Uhr ab Eggolsheim Bahnhof West zur Weiterfahrt Richtung Willersdorf umgestiegen werden.

Bedienung der Haltestelle Abzw. Pautzfeld entfällt.

Bei Fahrt Mo-Fr an Schultagen um 13:30 Uhr Fo Paradeplatz-über Realschule Forchheim-Hallerndorf entfällt die Abfahrt an der Realschule. Fahrtbeginn ist am Paradeplatz unverändert um 13:30 Uhr. Zusätzlich wird Eggolsheim Bahnhof West um 13:43 Uhr bedient. Schüler müssen mit der S1 um 13:30 Uhr ab Forchheim Nord bis Eggolsheim Bahnhof fahren, Ankunft 13:34 Uhr. Dort muss auf die Buslinie 265 um 13:43 Uhr ab Eggolsheim Bahnhof West zur Weiterfahrt Richtung Hallerndorf umgestiegen werden. Fahrzeiten ab Schlammersdorf Gewerbegebiet (Abfahrtszeit neu 13:46 Uhr) bis Hallerndorf Kellerberg jeweils 2 Minuten später. Bedienung der Haltestelle Abzw. Pautzfeld entfällt.