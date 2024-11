Entscheidende Impulse für die strategische Ausrichtung und Vernetzung des MINT-Zentrums Hirschaid, verstärkt durch eine eigene Jugendvertretung

Die MINT-Zentrum Hirschaid gGmbH freut sich, die Gründung ihres Beirats bekannt zu geben. Hauptaufgabe des Beirats ist es, wichtige Impulse zu setzen bei der inhaltlichen Ausrichtung und nachhaltigen Etablierung des MINT-Zentrums in Hirschaid als Bildungs-, Vernetzungs- und Erlebnisplattform im Bereich MINT und Digitalisierung in der Metropolregion Nürnberg. Darüber hinaus werden Konzepte für die Verstetigung des Projekts entwickelt, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung bis Ende 2027 gefördert wird.

„Mit der Gründung des Beirats MINT-Zentrum Hirschaid haben wir jetzt ein hochkarätig besetztes Gremium, das sich zum einen mit Begeisterung für die MINT-Förderung bei Kindern und Jugendlichen einsetzt und zum anderen Kompetenzen und Netzwerke zur Verfügung stellen kann, die entscheidend sind, um unsere mittelfristigen Ziele zu erreichen. Mit der Etablierung des MINT-Zentrums Hirschaid wollen wir einen spürbaren Beitrag dazu leisten, die digitalen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen in unserer Region zu fördern.“, sagt Frank Seuling, Vorsitzender der Geschäftsführung der MINT-Zentrum Hirschaid gGmbH.

Der Beirat setzt sich aus bis zu 20 Mitgliedern zusammen, darunter Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft, Bildung und Politik. Aktuell gehören dem Beirat MINT-Zentrum Hirschaid folgende MitgliederInnen an:

Simone Schiebold, Geschäftsführende Gesellschafterin, FLAD&FLAD Communication GmbH – Vorsitzende des Beirats

Bettina Hensel, Schülerin Franz-Ludwig-Gymnasium Bamberg, Mitglied Jugendkreistag Bamberg – stellv. Vorsitzende des Beirats

[nachfolgend alphabetisch nach Nachnamen sortiert]

Dr. Michael Bail, Lehrer für Mathematik und Physik am E.T.A. Hoffmann-Gymnasium Bamberg, Mitarbeiter im TAO Schülerforschungszentrum Oberfranken und Wettbewerbsleiter

Jugend forscht in Oberfranken

Jugend forscht in Oberfranken Dr. Siegfried Balleis, Vorsitzender des Universitätsverbunds der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Dr. Alfons Frey, Leiter Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung

Marco Friepes, Head of Talent Education, Siemens Healthineers AG

Ralf Gladis, Inhaber und CEO Computop Paygate GmbH

Prof. Dr. Uta Hauck-Thum, Lehrstuhl für Grundschulpädagogik und -didaktik, Ludwig-Maximilians-Universität München

Klaus Homann, Erster Bürgermeister Marktgemeinde Hirschaid

Melanie Huml, Mitglied des Bayerischen Landtags und Staatsministerin a. D.

Gebriele Kepic, Referentin für Bildung, Schulen & Sport, Stadt Bamberg

Dr. Arne Leifels, Referent Grundsatzfragen der Digitalisierung, MINT-Bildung, Bundesministerium für Bildung und Forschung

Prof. Dr. Anke Lindmeier, Lehrstuhl für Didaktik der Mathematik, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Dr. Maximilian Müller-Härlin, Leiter des Referats Grundsatzfragen der Digitalisierung, MINT-Bildung; Projektteam Datenlabor, Bundesministerium für Bildung und Forschung

Christoph Petschenka, Leiter Netzwerk und Landeskoordinierungsstelle MINTraum Bayern e.V., Geschäftsführer Institut für Junge Forscherinnen und Forscher e.V.

Prof. Dr. Ute Schmid, Lehrstuhl für Kognitive Systeme, Otto-Friedrich-Universität Bamberg

Andreas Schwarz, Mitglied des Deutschen Bundestags

Marie Ullmann, Produktmanagement Bildung, KfW Bankengruppe

Simone Schiebold, Unternehmerin und Vorsitzende des Beirats zeigt sich begeistert: „Ich freue mich darauf, mit dem MINT-Zentrum in Hirschaid ein Leuchtturmprojekt entwickeln zu können, in dem die Begeisterung für Zukunftstechnologien für Kinder und Jugendliche erlebbar ist, innovative und zukunftsorientierte Bildungsangebote entstehen und die Vernetzung mit Schulen, Hochschulen und der Wirtschaft stattfinden kann. Mit der Förderung des MINT-Zentrums in Hirschaid durch das BMBF eröffnen sich neue Wege und Chancen für eine vernetzte, digitale Bildungsregion in der Metropolregion Nürnberg. Die Etablierung des TUMO-Lernprogramms als erstes konkretes Bildungsangebot für bis zu 500 Jugendliche ab Januar 2025 im MINT-Zentrum Hirschaid ist aus meiner Sicht ein vielversprechender Start und eine echte Bereicherung für unsere Region“.

Bettina Hensel, stellvertretende Vorsitzende des Beirats, Jugendvertreterin im Beirat und Schülerin der 12. Jahrgangsstufe am Franz-Ludwig-Gymnasium in Bamberg ist bereits engagierte Jungpolitikerin im Jugendkreistag des Landkreises Bamberg und freut sich auf die bevorstehende Zusammenarbeit: „Die Möglichkeit, dass ich stellvertretend für die Jugend in der Region an der konkreten Ausgestaltung des MINT-Zentrums mitwirken kann, ist für mich eine große Motivation. Ich bin daher für die Mitgliedschaft im Beirat sehr dankbar und werde bei den weiteren Entwicklungen die Perspektiven und Interessen der Kinder und Jugendlichen verstärkt einfließen lassen. Ganz besonders freue ich mich auf den Start von TUMO mit spannenden Themenfeldern wie Robotik, 3D-Modelling und Filmmaking.“

Im Mittelpunkt der Beiratsarbeit stehen die regionale Vernetzung, Chancengleichheit bei Bildungsangeboten sowie die Vorbereitung der nächsten Generation auf die Herausforderungen der digitalen und technologischen Zukunft. Auch bei der Entwicklung von Inhalten und Gestaltung entsprechender Rahmenbedingungen, welche insbesondere Mädchen / junge Frauen sowie Kinder und Jugendliche aus bildungsbenachteiligten Familien ansprechen, soll der Beirat unterstützen und entscheidende Impulse setzen.