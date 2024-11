Die VR Bank Bamberg-Forchheim unterstützt gemeinnützige Crowdfunding-Projekte jetzt mit 150.000 Euro

Die Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ der VR Bank Bamberg-Forchheim ist seit ihrem Start im März 2022 weiter auf Erfolgskurs. Mehr als 6.200 Unterstützer haben seither über 740.000 Euro für mittlerweile 115 gemeinnützige Projekte gesammelt. Dieser Erfolg zeigt, wie stark die Plattform in der Region angenommen wird.

Zu Beginn des Jahres 2024 stellte die VR Bank einen Spendentopf in Höhe von 100.000 Euro zur Verfügung. Aufgrund der hohen Nachfrage und des großen Erfolgs wurde der Betrag zum 31.10.24 auf 150.000 Euro erhöht, um auch weiterhin viele gute Ideen unterstützen zu können.

Die Bank unterstützt die Projekte nicht nur durch den Betrieb und die Vermarktung der Plattform, sondern tritt auch selbst als Spender auf. Jeder gespendete Betrag wird von der VR Bank bis zu einem Höchstbetrag von 50 Euro pro Unterstützer verdoppelt.

Jedes Projekt kann maximal einen Zuschuss von 5.000 Euro erhalten.

„Mit unserer Crowdfunding-Plattform bieten wir einen digitalen Ort der Begegnung, an dem gemeinnützige Projekte und Unterstützer zusammenfinden. Gemäß dem genossenschaftlichen Prinzip ‚Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele gemeinsam‘, fördern wir so das bürgerschaftliche Engagement in unserer Region“, erklärt Joachim Hausner, Vorstandsvorsitzender der VR Bank Bamberg-Forchheim.

Auf der Website www.vrbank-bafo.de/crowdfunding können soziale, kulturelle und öffentliche Einrichtungen sowie Initiativen und Vereine ihre Projektideen präsentieren – von einem neuen Kunstrasenspielfeld für den Fußballverein über eine Lichtanlage für die Theatergruppe bis hin zur Gartenneugestaltung für den Kindergarten. Interessierte haben die Möglichkeit, ihre Lieblingsprojekte finanziell zu unterstützen und so deren Umsetzung zu ermöglichen.

So funktioniert das Crowdfunding Die Finanzierung eines gemeinnützigen Projekts erfolgt in drei Phasen:

1. Projektvorstellung: Vereine und Initiativen beschreiben ihre Projekte auf der Plattform und legen die gewünschte Projektsumme fest.

2. Finanzierungsphase: Die Initiatoren mobilisieren ihre Unterstützer, um die festgelegte Summe durch Spenden zu erreichen.

3. Umsetzungsphase: Sobald das Finanzierungsziel erreicht ist, werden die Projekte umgesetzt. Über die Plattform können die Unterstützer den Fortschritt mitverfolgen.

Weitere Informationen und alle aktuellen Projekte finden Sie unter www.vrbankbafo.de/crowdfunding.