Ab sofort gibt’s Tickets für die Henkerführung mit Henkersmahlzeit 2025 in Kulmbach

Mit dem Kulmbacher Henker auf Tour gehen und danach noch gemeinsam einkehren: Das geht bei der beliebten Henkerführung mit anschließender Henkersmahlzeit! Der Tourist- und Veranstaltungsservice der Stadt Kulmbach bietet für 2025 gleich mehrere Termine für diese außergewöhnliche Erlebnistour an. Der Kartenvorverkauf ist bereits in vollem Gange, sodass die Tickets z. B. rechtzeitig als tolles Geschenk im Nikolausstiefel oder aber auch unterm Weihnachtsbaum Freude bereiten können.

Wenn der Kulmbacher Henker in den verwinkelten Gassen der Altstadt auf seiner nächtlichen „Arbeitstour“ unterwegs ist, dann wird das Mittelalter mit seinen Bräuchen und Aberglauben wieder lebendig. Die Führung mit Kulmbachs Scharfrichter weiht die Teilnehmenden in die Geheimnisse und die Kunst des Kopf- und Gliederabschlagens ein – Gruselfaktor garantiert!

Die Geschichten aus dem Leben des vom Volk geächteten Henkers sorgen für Spannung und Unterhaltung bei dieser besonderen Tour durch die dunklen Winkel und Gassen der Altstadt. Nach so viel Nervenkitzel kommt dann eine Stärkung mit Speis‘ und Trank in Form einer Einkehr gerade recht: das Henkersmahl in der Stadtschänke Kulmbach.

Karten gibt es ab sofort in der Tourist-Information der Stadt Kulmbach in der Buchbindergasse 5. Der Preis pro Person beträgt 32 Euro. Treffpunkt bzw. Beginn der Führung ist am Marktplatz (Rathaus) jeweils um 18 Uhr.

Folgende Termine stehen für die Henkerführung mit Henkersmahlzeit im Jahr 2025 zur Auswahl: Samstag, 11. Januar 2025, Freitag, 31. Januar 2025, sowie Freitag, 7. März 2025, und Samstag, 22. März 2025.