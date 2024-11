Workshop der VHS Bamberg-Land: „Social Media Theater“

– oder kritische Beleuchtung von Medien durch Theater

Du interessierst dich für soziale Gerechtigkeit, Diskriminierung und (kritischen) Medienkonsum? Du hast Lust, eine neue Methode zu erlernen, um diese in deinem Arbeitskontext anzuwenden? Dann bist du hier richtig: Die Workshops sind partizipativ und inklusiv und wir werden uns anhand eurer Interessen und Themen Medienbeispiele anschauen und theatralisch mit der Technik des Social Media Theaters (auch: Zeitungstheater) künstlerisch und kritisch beleuchten. Die Technik kommt vom Theater der Unterdrückten (A.Boal) und wurde von KURINGA, Feminist Theater of the Oppressed, weiterentwickelt.

Anne Antrup lebt in Paris und München. Sie hat lange in der Jugendarbeit gearbeitet und arbeitet jetzt als Teamerin im interkulturellen Kontext, sowie als Theaterpädagogin.

Workshopablauf:

Teil 1: Kennenlernen, Aufwärmen: Körper, Rhythmus & Raum

Teil 2: Social Media Theater in der Praxis

Teil 3: Kurzer theoretischer Input plus Fragen und Ideen der Anwendung im eigenen beruflichen Kontext

Dieser Workshop richtet sich an alle: in der Jugendarbeit, Pädagog*innen, Lehrkräfte und alle die sich für Theater (der Unterdrückten) und kritischen Medienkonsum interessieren.

Samstag, 23.11.2024, 09:30 – 15:30

Bauernmuseum Bamberger Land, Hauptstraße 5, Frensdorf

Gebühr: 20,00 €

Anmeldung: https://www.vhs-bamberg-land.de/p/488-C-6842984

Das Projekt wird gefördert aus Mitteln des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen der Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Bamberg.