Weiterentwicklung der Bildungslandschaft im Landkreis Bamberg

Landkreis Bamberg und REAB Bayern erneuern erfolgreiche Zusammenarbeit

Die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis Bamberg und der Regionalen Entwicklungsagentur Bayern für Kommunales Bildungsmanagement (REAB Bayern) wird fortgesetzt. Am 11. November 2024 unterzeichneten Landrat Johann Kalb und Florian Neumann, Projektleiter der REAB Bayern, eine Kooperationsvereinbarung zur weiteren Stärkung der Bildungslandschaft im Landkreis Bamberg. Anwesend waren auch das Team des Bildungsbüros im Landkreis sowie Vertreter der REAB Bayern.

Seit 2016 unterstützt das Team der REAB aus Nürnberg – damals noch unter dem Namen „Transferagentur“ – das Bildungsbüro beim Aufbau und bei der Weiterentwicklung des kommunalen Bildungsmanagements im Landkreis. Die erneuerte Partnerschaft sichert dem Landkreis Bamberg auch künftig Zugang zu umfassender Beratung und Prozessbegleitung, um wichtige Themenfelder weiter auszubauen. Die Vereinbarung deckt dabei strategische Themen wie Bildung für nachhaltige Entwicklung, Fachkräftesicherung, kulturelle und demokratische Bildung sowie Integration und Inklusion ab. Ziel ist es, den Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises wohnortnah attraktive und moderne Bildungsangebote zu ermöglichen.

Landrat Kalb unterstrich bei der Unterzeichnung die Bedeutung dieser Kooperation: „Mit der REAB Bayern als Partner können wir unser Bildungsmanagement weiter professionalisieren und an die Bedürfnisse der Region anpassen. Die vielfältigen Herausforderungen, vor denen wir als Landkreis und als Gesellschaft stehen, verlangen nach intensiver Vernetzung und dem Austausch von Erfahrungswissen. Gemeinsam sind wir stärker als allein.“

Durch die Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) kann die REAB Bayern Kommunen in Bayern kostenfrei unterstützen und bietet Zugang zu einem breiten Netzwerk an Expertenwissen und Austauschmöglichkeiten. Diese strategische Partnerschaft im Rahmen des bundesweiten Fachnetzwerks für kommunales Bildungsmanagement hilft dem Landkreis, datenbasierte Entscheidungen zu treffen und eine nachhaltige, zukunftsfähige Bildungslandschaft zu schaffen.

Mit der Unterzeichnung dieser Kooperationsvereinbarung ist ein wichtiger Schritt hin zu einer noch stärker vernetzten und bedarfsgerechten Bildungslandschaft getan. Gezielte Bildungsangebote und eine starke Demokratie sind für Landrat Kalb ebenso wie eine florierende Wirtschaft wesentliche Voraussetzungen dafür, dass der Landkreis Bamberg auch in Zukunft ein attraktiver Wohn- und Arbeitsort bleibt. Am Beispiel der Fachkräftesicherung zeige sich, wie eng Bildung und Wirtschaft miteinander zusammenhängen, so der Landrat.

Das Bildungsbüro im Landkreis leistet mit seiner breiten Themen- und Angebotspalette – von der Lesekompetenz über MINT-Förderung bis hin zum Demokratieverständnis – einen wichtigen Beitrag zur Bildungsförderung in der Region.

Mehr Infos gibt es im Internet unter www.bildungsregion-bamberg.de.