Weihnachtsfreude 2024 des Rotary Club Forchheim

Auch in diesem Jahr bereitet der Rotary Club Forchheim mit seinem beliebten Adventskalender „Weihnachtsfreude“ eine ganz besondere Adventsfreude. Die Aktion verbindet die Einstimmung auf das Fest mit der Möglichkeit, soziale Projekte in der Region zu unterstützen und gleichzeitig attraktive Preise zu gewinnen.

Hauptpreis im Wert von rund 1.000 Euro

Hinter jedem Türchen des Kalenders versteckt sich eine Überraschung: Gutscheine, Sachpreise und viele weitere attraktive Gewinne im Gesamtwert von über 3.500 Euro, die großzügig von den Mitgliedern des Rotary Clubs und regionalen Sponsoren bereitgestellt wurden. Als besonderes Highlight winkt ein Hauptpreis im Wert von rund 1.000 Euro in Form von Gold, gesponsert von der Sparkasse Forchheim.

Mit jedem Kalender doppeltes Glück schenken

Der Adventskalender ist für nur 5 Euro erhältlich, und der gesamte Erlös kommt wohltätigen Zwecken zugute. In diesem Jahr wird der Kinderschutzbund Forchheim e.V. als Hauptprojekt gefördert, der sich seit vielen Jahren für die Rechte und das Wohl von Kindern und Jugendlichen einsetzt. Zusätzlich fließt ein Teil der Einnahmen in weitere gemeinnützige Projekte des Rotary Club Forchheim, um bedürftige Menschen zu unterstützen und das soziale Miteinander in der Region zu stärken.

Jetzt schnell sein: Kalenderverkauf in Forchheim gestartet

Der auf 2500 Stück limitierte Adventskalender

ist ab sofort an mehreren Verkaufsstellen in Forchheim erhältlich:

• Der Beck – Bayreuther Str. 43, Forchheim

• Der Beck – Nürnberger Str. 6,Forchheim (Paradeplatz)

• Autohaus Zolleis

• Blumenhandwerk Erlwein, Buckenhofen

• Kinderschutzbund Geschäftsstelle, Forchheim

• Sparkasse Forchheim Hauptgeschäftsstelle

• Apotheke am Pilatus Campus

• West Apotheke, Forchheim