Verkehrsunfall bei Pegnitz endet tödlich

Am Freitagmittag ereignete sich auf der A9 bei Pegnitz ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Frau starb

Um 13 Uhr fuhr der 37-jährige Fahrer eines weißen Seat frontal auf einen Stau nördlich der Anschlussstelle Pegnitz auf der A9 in Richtung München auf. Der Stau hatte sich aufgrund eines vorausgegangenen Verkehrsunfalls südlich der Anschlussstelle Pegnitz gebildet. Bei dem Zusammenstoß zwischen dem weißen Seat und dem Lastwagen am Stauende erlitt die Beifahrerin tödliche Verletzungen. Sie starb noch an der Unfallstelle. Der 37-jährige Fahrer und erlitt leichte Verletzungen und kam mit einem weiteren männlichen Insassen, der schwer verletzt wurde, in ein Krankenhaus. Die vierte Insassin erlitt schwerste Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Die Unfallaufnahme und damit verbundene Klärung der Personalien der Beteiligten dauert an. Derzeit gehen die Beamten davon aus, dass es sich bei den Insassen des Seat mit Wiesbadener Zulassung um Touristen verschiedener Nationalitäten handelt. Aktuell ist die A9 in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Bayreuth Süd und Pegnitz komplett gesperrt. Die Sperre wird voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern. Einige Streifen der Verkehrspolizei Bayreuth sowie zahlreiche Kräfte des Technischen Hilfswerkes, der umliegenden Feuerwehren und des Rettungsdienstes sind in den Einsatz eingebunden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth kam zur Unterstützung der Polizeibeamten zusätzlich ein Gutachter vor Ort.