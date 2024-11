TSV Tröster-Breitengüßbach am Samstag beim USC BAURADO Leipzig

Zum Auftakt der Rückrunde sind die Regionalliga-Basketballer des TSV Tröster-Breitengüßbach am kommenden Samstag bereits um 13 Uhr beim USC BAURADO Leipzig gefordert.

Nach der sehr erfolgreichen Hinrunde mit sechs Siegen aus den ersten sieben Spielen liegt der TSV Tröster punktgleich mit Spitzenreiter Veitshöchheim auf Rang zwei der Tabelle. Am vergangenen Wochenende stand die weiteste Auswärtsreise nach Dresden an, nun folgt der zweitweiteste Trip der Hauptrunde nach Leipzig. Der Aufsteiger konnte in der Hinrunde zwei Spiele gewinnen und ist momentan Tabellenfünfter, punktgleich mit dem Sechsten Aschaffenburg und dem Siebten Bamberg. Gegen diese beiden Mannschaften setzten sich die Sachsen auch durch, was für die Playdowns von großer Bedeutung sein könnte. Die Hinrundenpartie in der Hans-Jung-Halle am ersten Spieltag war bis zur Halbzeit ausgeglichen, ehe die Gelbschwarzen ab dem dritten Viertel davonzogen und schlussendlich, auch in der Höhe verdient, mit 98:70 gewannen.

Nach vier Siegen hintereinander sind die Männer von Headcoach Mark Völkl am kommenden Samstag zum drittletzten Mal in der Hauptrunde auswärts gefordert. Am vergangenen Wochenende unterlag Leipzig in Weimar nach starkem erstem Viertel am Ende doch noch deutlich mit 81:62, während Güßbach schon zur Halbzeit eine komfortable Führung in Dresden hatte und die Begegnung am Ende locker runterspielte. Breitengüßbach ist trotzdem gewarnt und wird den Aufsteiger aus Leipzig keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen.

Nach der starken Hinrunde will die Truppe von Headcoach Mark Völkl auch in Leipzig gewinnen, damit man einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Playoff-Qualifikation machen kann. Defensiv kommt es darauf an, dass Amin (19), Bakholdin-Zimmermann (15), Siegert (11,8), Lopez-Barcelay (11) und Martinez-Serrano (10,5) besonders gut bewacht werden. Dieses Quintett ist der Dreh- & Angelpunkt der Offensive des USC, weswegen es für Breitengüßbach besonders wichtig ist, diese eng an der Leine zu haben, damit sie sich nicht so einfach entfalten können.

Des Weiteren wird es auch wieder wichtig sein, dass man die Bretter kontrolliert und Leipzig keine zweite oder gar dritte Wurfchance gestattet. Gelingt dies, wäre das schon einmal eine gute Grundlage für einen möglichen Auswärtssieg. Offensiv will man den Ball wieder gut bewegen und den freien Mann finden. Die eigenen Wurfquoten möchte man auf ähnlich hohem Niveau halten, wie zuletzt. Gelingt es offensiv schnell einen Rhythmus zu finden und defensiv ähnlich kompakt und hart zu verteidigen, wie in den bisherigen Spielen, hat man eine gute Ausgangslage für den nächsten Sieg.

Breitengüßbach: Dippold, Jebens, Klaus, Lorber, Nieslon, Rümer, C. Stephan, N. Stephan, Trummeter, Wagner