Stadtwerke Hof warnen vor Betrügern

Die Stadtwerke Hof weisen darauf hin, dass erneut Betrugsversuche in Hof und Umgebung gemeldet wurden. In einem aktuellen Fall in Feilitzsch gaben sich Unbekannte an der Haustür als Mitarbeiter der Telekom aus und behaupteten, im Auftrag der Stadtwerke Hof tätig zu sein.

Die Personen verlangten Zugriff auf Zählerstände, Zählernummern sowie Vertragsdaten. „Eine derartige Kooperation mit den Stadtwerken Hof gibt es nicht“, betont Sven Hofmann, Leiter Privatkundenvertrieb der Stadtwerke Hof.

Die Stadtwerke Hof weisen deshalb wiederholt darauf hin, keine persönlichen Informationen wie Kundennummern, Zählerstände, Bankdaten oder Passwörter am Telefon oder an der Haustür preiszugeben. Verdächtige Vorfälle können jederzeit bei den Stadtwerken gemeldet werden.