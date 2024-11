Stadtwerke Forchheim GmbH informiert über die Jahresablesung der Energie- und Wasserzähler

Die Jahresablesung der Energie- und Wasserzähler der Stadtwerke Forchheim GmbH hat wieder begonnen. Wie bereits im letzten Jahr möchten wir Sie bitten, die Zählerstände selbstständig abzulesen.

Informationen per E-Mail und Post

Bürgerinnen und Bürger, die bereits im vergangenen Jahr eine digitale Ablesung vorgenommen haben und ihre Zustimmung für den E-Mailversand erteilt haben, erhalten am 22. November 2024 von den Stadtwerken Forchheim eine E-Mail über die digitale Ablesung. Ab dem 02. Dezember 2024 erfolgt der Versand unserer Schreiben mit der dazugehörigen Ablesekarte an alle Bürgerinnen und Bürger, die keinem E-Mailversand zugestimmt oder die E-Mail noch nicht beantwortet haben.

Das Schreiben beinhaltet eine Anleitung, wie die Zählerstände digital per Online-Zugang oder QR-Code übermittelt werden können. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, seinen Zählerstand mittels der Smartphone-Kamera an unser Portal zu übertragen. Diese Möglichkeit können Sie wahrnehmen, in dem Sie den QR-Code nutzen und auf digitale Erfassung klicken. Mit der Erlaubnis, dass das Programm auf die Kamera zugreifen darf, können Sie im Anschluss mittels der Kamera den Zählerstand übermitteln.

Alle Zählerstände werden ermittelt

„Die Stadtwerke Forchheim sind als Netzbetreiber gesetzlich dazu verpflichtet, einmal im Jahr alle Zählerstände im Versorgungsgebiet zu ermitteln. Wir bitten unsere Bürger daher, die Zählerstände bis zum 22. Dezember 2024 an uns zu übermitteln“, erklärt Mathias Reznik, Geschäftsführer der Stadtwerke Forchheim. Die Stadtwerke Forchheim bitten um Verständnis, dass ohne eine Übermittlung der Zählerstände gemäß den gesetzlichen Vorschriften diese maschinell errechnet werden müssen.

Bei Fragen zur Ablesung können sich die Bürgerinnen und Bürger unter der 09191 613 0 oder kundenservice@stadtwerke-forchheim.de an die Stadtwerke Forchheim wenden.