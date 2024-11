Sperrung der Hochbrücke in Bayreuth

A9, Hochbrücke Bayreuth – Sperrung stadteinwärts und Spureinengung stadtauswärts am Sontag, den 17.11.2024 ab 19:00 Uhr bis ca. 23:00 Uhr

Im Zuge weiterer Arbeiten auf der Hochbrücke ist es notwendig den stadteinwärts laufenden Verkehr in Fahrtrichtung Bayreuth am Sontag, den 17.11.2024 ab 19:00 Uhr bis ca. 23:00 Uhr zu sperren. Der Verkehr stadtauswärts in Richtung Bindlach wird auf eine Fahrspur eingeengt.

Die Sperrung ist erforderlich, um die auf der Hochbrücke befindliche Verkehrsführung an den Winterdienst der Stadt Bayreuth anzupassen. Für den Verkehrsteilnehmer wird künftig eine Fahrbahnbreite stadteinwärts von ca. 3,75m anstatt 3,00m zur Verfügung stehen.

Der stadteinwärts fahrende Verkehr muss für diesem Zeitraum die eingerichtete Umleitungsstrecke über die Bindlacher Alle, die Bindlacher Straße und die Weiher Straße in das Industriegebiet St. Georgen West nutzen.

Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, der aufgebaute Verkehrsführung zu folgen und die ausgeschilderte Umleitungsstrecke zu benutzen.