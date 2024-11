Polizeibericht Hochfranken vom 15.11.2024

Polizeiinspektion Coburg

Ladendiebstähle

COBURG. Am Donnerstag wurden der Polizei in Coburg drei Ladendiebstähle mitgeteilt.

Zum ersten Diebstahl wurde eine Streife um 08:15 Uhr in einen Drogeriemarkt in der Callenberger Straße gerufen. Hier versuchte ein 48-jähriger Mann, Kosmetikartikel im Wert von 2,75 Euro zu entwenden, was ihm jedoch nicht gelang. Vom geschulten Auge des Personals wurde er dabei beobachtet und anschließend der hinzugerufen Polizeistreife übergeben.

Zum zweiten Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt im Coburger Stadtgebiet wurden Beamte der Coburger Polizeiinspektion kurz nach 14 Uhr gerufen.

Lebensmittel im Wert von 30 Euro ließ eine Dame in ihrer Tasche verschwinden und passierte den Kassenbereich ohne diese zu bezahlen. Eine Angestellte des Marktes konnte den Diebstahl jedoch beobachten und hielt die Dame bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizeistreife fest.

Zum dritten und letzten Ladendiebstahl wurde eine Polizeistreife um 19 Uhr in einen Einkaufsmarkt im Kanonenweg beordert. Hier hatte es eine Dame auf alkoholische Getränke abgesehen. Auch hier wurde die diebische Elster von einem Mitarbeiter des Marktes dabei beobachtet.

Gegen alle drei Langfinger wird nun wegen Ladendiebstahles ermittelt.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

SEßLACH, LKR. COBURG. Eine Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden von mehreren hundert Euro ereignete sich am Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße CO 16 in Seßlach. In diesen Zusammenhang sucht die Coburger Polizei nach dem Fahrer eines Sattelszugs, der in den Unfall verwickelt war.

Um 07:25 Uhr befuhr der Lenker eines blauen Skoda Karoq die Kreisstraße in Richtung Witzmannsberg. Auf Höhe Krumbach kam ihm ein LKW entgegen, der seine Fahrspur schnitt und dabei seinen linken Außenspiegel touchierte. Unberührt setzte daraufhin der LKW-Fahrer seine Fahrt fort.

Die Coburger Polizei hat aktuell die Ermittlungen zu der Unfallflucht aufgenommen und sucht nach dem Fahrer des LKWs. Dieser wird gebeten sich persönlich oder telefonisch auf der Wache der Coburger Polizei zu melden. Weiterhin bittet die Coburger Polizei Zeugen die das Unfallgeschehen mitbekommen haben sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.

Polizeiinspektion Kronach

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Kulmbach

Verkehrsunfall

Kulmbach – Am 14.11.2024 gegen 10 Uhr ereignete sich in der Pestalozzistraße ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen. Verkehrsbedingt musste ein roter Toyota Aygo bremsen, was die Fahrerin im grauen Toyota Yaris dahinter zu spät erkannte und auffuhr. Durch die Wucht wurde der Aygo auch noch auf den davor fahrenden roten Pkw aufgeschoben. Da vor Ort die ca. 60 Jahre alte Dame keinen Schaden feststellte, fuhr sie weiter. Sie wird gebeten sich mit der Polizei in Kulmbach in Verbindung unter 09221/609-0 zu setzen, da davon auszugehen ist, dass auch ihr ein Heckschaden entstanden ist.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kulmbach – Am 14.11.2024 gegen 17 Uhr kam es an der Kreuzung Bayreuther Straße / Wickenreuther Allee zu einem Verkehrsunfall. Die Geschädigte war zu dieser Zeit mit ihren beiden Hunden von der Wickenreuther Allee kommend unterwegs und wollte die B 85 an der Fußgängerfurt, nahe der Haltestelle überqueren. Ein von der Wickenreuther Allee kommendes Fahrzeug, welches auf die B 85 einbiegen wollte, erfasste die Passantin, die daraufhin auf die Motorhaube und zu Boden stürzte. Auf Nachfrage gab sie an keine Verletzungen zu haben. Im Verlauf des Abends stellte sie jedoch Schmerzen im rechten Oberschenkel und der Schulter fest. Außerdem wurden beide Hunde ebenfalls verletzt. Da keine Personalien ausgetauscht wurden, wird der Fahrer des Pkws und Zeugen des Vorfalls gebeten sich mit der Polizei in Kulmbach unter 09221/609-0 in Verbindung zu setzen,