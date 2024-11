Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 15.11.2024

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Scharf auf Lebensmittel

BAMBERG. Am Freitagabend wurde eine 34-Jährige in einem Supermarkt in der Starkenfeldstraße dabei beobachtet, wie sie Lebensmittel im Wert von über 70 Euro in ihren mitgeführten Rucksack legte und an der Kasse nur eine Packung Küchentücher zahlen wollte. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahl ist die Folge.

Unter Alkoholeinfluss

BAMBERG. Eine 49-jährige Autofahrerin wurde am Donnerstagabend in der Memmelsdorfer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Die Frau musste sich einer Blutentnahme unterziehen lassen und ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Freitagmorgen gegen 02.15 Uhr fiel der 25-jährige Führer eines E-Scooters in der Gaustadter Hauptstraße auf. Hier ergab der Atemalkoholtest einen Wert von 1,82 Promille. Außerdem wurden bei ihm drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Auch er musste sich der Prozedur der Blutentnahme unterziehen.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Diebstähle

HALLSTADT. Zigaretten im Wert von knapp 16 Euro steckte ein Kunde am Donnerstagnachmittag in einem Supermarkt in der Emil-Kemmer-Straße in seine Jackentasche. Dabei wurde er beobachtet. An der Kasse bezahlte der 48-Jährige lediglich Artikel im Wert von 1 Euro. Noch bevor der Dieb den Supermarkt verlassen konnte, wurde er durch den Detektiv angesprochen und der bereits verständigten Polizei zur Anzeigenaufnahme übergeben.

LITZENDORF. Die rechte vordere Seitenscheibe eines schwarzen Pkw, Audi A 4, schlugen Unbekannte am Donnerstag, zwischen 16.30 und 21.15 Uhr, ein und entwendeten aus dem Fahrzeug einen schwarzen Rucksack mit Laptop im Wert von ca. 1.500 Euro. Das Auto war zur Tatzeit auf dem Pendlerparkplatz am Hauptsmoorwald linksseitig in Richtung Pödeldorf abgestellt. Die Reparaturkosten der Seitenscheibe werden auf etwa 400 Euro geschätzt.

Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Meldungen nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, entgegen.

Verkehrsunfallfluchten

HALLSTADT. Die linke Heckseite eines im Heganger am Straßenrand geparkten Pkw, Ford Tourneo Connect, touchierte am Donnerstagmittag der Fahrer eines Pkw, Octavia. Offensichtlich fuhr der Fahrzeugführer zu nah am geparkten Auto vorbei. Obwohl durch den Anstoß ein Schaden von etwa 3.000 Euro entstand, fuhr der Verursacher einfach weiter. Das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges konnte jedoch abgelesen und die Unfallfluchtermittlungen durch die Landkreispolizei aufgenommen werden.

HALLSTADT. Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Donnerstagmittag, gegen 12.40 Uhr ereignete, werden von der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, gesucht.

Beim Vorbeifahren an einem in der Bahnhofstraße geparkten VW Transporter streifte ein Autofahrer den linken Außenspiegel des Fahrzeuges. Obwohl der Spiegel abbrach und dabei ein Schaden von ca. 1.000 Euro entstand, fuhr der Verursacher ohne anzuhalten davon.

SCHESSLITZ. Leicht verletzt musste am Donnerstagabend ein 59-Jähriger vorsorglich durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden. Auf dem Aldi-Parkplatz in der Bamberger Straße stieß eine 51-jährige Autofahrerin beim Einparken gegen die Fahrzeugfront des abgestellten Pkw, Opel Astra. Durch den Anstoß wurde der 59-Jährige, der in diesem Moment zum Verstauen seiner Einkäufe am Kofferraum stand, am Knie verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Verkehrspolizeiinspektion Bamberg

Mit Alkohol hinterm Steuer

A70 / ELTMANN, Lkr. Haßberge. Auf seinen Führerschein muss die nächste Zeit ein 62 Jahre alter Mann verzichten. Er war alkoholisiert am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn mit seinem Fahrzeug in eine Kontrolle der Verkehrspolizei Bamberg geraten.

Der Streife fiel der Toyotafahrer kurz vor 14:45 Uhr auf der A70 in Fahrtrichtung Schweinfurt auf. Die Beamten stoppten das Auto an der Anschlussstelle Eltmann und kontrollierten den Verkehrsteilnehmer. Bereits bei der Begrüßung nahmen die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch aus dem Innenraum wahr. Der anschließende Alkoholtest unterstrich diese Feststellung mit 1,36 Promille. Daraufhin ordneten die Verkehrspolizisten eine Blutentnahme an und unterbanden die Weiterfahrt des Mannes. Der 62-Jährige muss sich jetzt wegen des Vergehens der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Unaufmerksam unterwegs

A70 / SCHEßLITZ, Lkr. Bamberg. Eine leichtverletzte Person und ein Schaden im fünfstelligen Bereich sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Autobahn am späten Donnerstagnachmittag. Die Verkehrspolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Kurz vor 17:15 Uhr befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Audi die A70 in Richtung Schweinfurt. Kurz vor der Baustelle im Bereich der Anschlussstelle „Scheßlitz“ musste er auf dem rechten Fahrstreifen seine Geschwindigkeit aufgrund der Verengung auf eine Spur und des starken Verkehrs verringern. Ein Fahrer eines folgenden Kleintransporters erkannte dies zu spät. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern, wich er nach rechts auf den Standstreifen aus, prallte jedoch letztlich gegen die Außenschutzplanke. Ein wiederum folgender 32 Jahre alter Sprinterfahrer konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig vor dem Audi bremsen und fuhr letztlich auf das Auto auf. Der 33-Jährige verletzte sich durch den Aufprall leicht und kam in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden von knapp 30.000 Euro. Gegen die beiden Unfallverursacher ermittelt nun die Verkehrspolizei Bamberg.

Müdigkeit ist kein guter Begleiter

A70 / HALLSTADT, Lkr. Bamberg. Weil er nach eigenen Angaben eingeschlafen ist, verursachte ein 39-Jähriger in der Nacht zum Freitag einen Verkehrsunfall auf der Autobahn. Die Verkehrspolizei Bamberg ermittelt daher nun gegen den Unfallverursacher.

Der Mann war mit seinem Kleintransporter gegen 04:00 Uhr auf der A70 in Richtung Schweinfurt unterwegs. In der Baustelle zwischen den Anschlussstellen „Bamberg“ und „Hallstadt“ verfiel er laut eigener Aussage in einen Sekundenschlaf. Bei der dortigen Fahrbahnteilung fuhr der Mann daher geradeaus. Er geriet in der Folge zwischen den beiden Betonleitwänden und kam erst circa 25 Meter später zum Stehen. Neben Schäden an mehreren Warnbaken und Verkehrszeichen wurde auch das Fahrzeug des Unfallverursachers demoliert. Es blieb jedoch bei einem Sachschaden von etwa 7.000 Euro. Mit einer Strafanzeige durch die Verkehrspolizei Bamberg wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs muss der 39-Jährige trotzdem rechnen.

Bayreuth / Polizeipräsidium Oberfranken

Haustüre mit Farbe beschmiert – Zeugenaufruf

BAYREUTH. Im Zeitraum von Samstag, 9. November, bis Dienstag, 12. November, schmierten unbekannte Täter mit einem schwarzen Farbstift eine Zahlenkombination mit politischem Bezug auf eine Haustüre in der Friedrichstraße. Der Sachschaden beträgt etwa 50 Euro.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/5060 bei der Kripo Bayreuth zu melden.

Polizeiinspektionen Ebermannstadt und Forchheim

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Lichtenfels

Ladendiebstahl

LICHTENFELS. Am Donnerstagabend versuchte ein Dieb in einem Verbrauchermarkt zwei Bierflaschen im Wert von 2,14 Euro zu entwenden. Der amtsbekannte 41-Jährige wurde vom Personal ertappt und erhält eine Anzeige wegen Diebstahl.

Verkehrsunfall

HOCHSTADT A. MAIN, LRK. LICHTENFELS. Am Donnerstagvormittag kam es auf der B173 zu einem Auffahrunfall. Die 30-jährige Fahrerin eines Fiats befuhr die B173 von Redwitz kommend in Richtung Trieb, wo sie verkehrsbedingt halten musste. Ein hinter ihr fahrender 23-Jähriger bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Fiat auf. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 7.000 Euro. Der 23-Jährige wurde mit Verwarnungsgeld bedacht.

Wildunfall mit ca. 25.000 Euro Sachschaden

LICHTENFELS. Am Donnerstagmorgen ereignete sich gegen 6.30 Uhr auf der Kreisstraße LIF 4 ein Wildunfall. Ein 32-jähriger Skoda-Fahrer fuhr von Rothmannsthal in Richtung Lahm. Kurz nach der Einmündung nach Eichig kreuzte ein Wildschwein die Straße, welches er frontal mit seinem Pkw erfasste. Durch die Kollision kam der 32-Jährige von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben neben der Straße. Es entstand am Pkw ein wirtschaftlicher Totalschaden, der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Das verendete Wildschwein wurde durch einen hinzugezogenen Jagdpächter abgeholt.