Polizeibericht Erlangen / Landkreis ERH vom 15.11.2024

Polizeiinspektion Erlangen – Stadt

Abschleppung läuft aus dem Ruder

Weil ein Pkw verbotswidrig auf seinem Privatparkplatz parkte, veranlasste ein 47jähriger eigenhändig eine Abschleppung. Bis zum Eintreffen des Abschleppwagens traf er allerdings eine unkonventionelle Maßnahme, die ihm nun Ärger mit dem Gesetz bescherte.

Als er am gestrigen Donnerstag (14.11.2024), gegen 18 Uhr, bemerkte, dass ein fremder Pkw unberechtigt auf seinem Privatparkplatz eines Mehrfamilienhauses am Brucker Bahnhof stand, bestellte der Mann einen Abschleppdienst um das Fahrzeug entfernen zu lassen. Weiterhin parkte er, verbotener Weise, mit seinem eigenen Kleintransporter das andere Auto so ein, dass für den Besitzer ein Wegfahren nicht mehr möglich war. Dies behielt er auch bei, obwohl der 30-jährige Fahrer des Pkws zwischenzeitlich hinzukam und hätte losfahren können.

Hieraus entwickelte sich dann noch eine hitzige verbale Streitigkeit, in welche sich auch noch Angehörige der jeweiligen Parteien einmischten. In deren Verlauf kam es dann auch noch zu einer Beleidigung. Die 45-jährige Ehefrau des Parkplatzinhabers beschimpfte nun den Parksünder und dessen Familienmitglied.

Die hinzugerufenen Beamten der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt leiteten Ermittlungsverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr und Beleidigung ein.

Polizeiinspektion Erlangen-Land

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Herzogenaurach

Herzogenaurach – Bereits am vergangenen Freitag wurde im INA-Ring eine Speziflasche durch einen unbekannten Täter gegen eine Hauswand geworfen. Das Getränk ließ sich wieder von der Wand abwaschen und es entstand kein Sachschaden. Es häufen sich allerdings solche Vorfälle am betreffenden Anwesen.

Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Herzogenaurach unter 09132/78090 entgegen.

Polizeiinspektion Höchstadt a.d.Aisch

Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug

Adelsdorf – Am Donnerstag, in der Zeit von 16.00 – 17.00 Uhr, fuhr eine 77 – jährige Frau mit ihrem grauen Pkw der Marke Ford zum Einkaufen in einen Supermarkt in die Hochstraße nach Adelsdorf. Die eingekaufte Ware verlud sie anschließend in ihrem Pkw, ihre Handtasche, mitsamt Geldbeutel etc., legte sie auf den Beifahrersitz. Anschließend brachte sie den Einkaufswagen zurück, wobei sie ihren Pkw nicht versperrte. Als die Frau zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Handtasche fehlte.

Auch eine Nachschau im gesamten Pkw, sowie eine Nachfrage im Supermarkt verlief negativ. Die Frau hatte mehrere junge Männer gesehen, als sie mit dem Einkaufswagen zu ihrem Pkw lief. Ob diese die Handtasche entwendet haben, ist unklar. Neben diversen Dokumenten befand sich ihr Mobiltelefon und Bargeld in der Handtasche. Die Polizei Höchstadt übernahm die weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei unter der 09193/63940 in Verbindung zu setzen.