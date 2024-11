Dinge bewegen und die Welt a weng besser machen

Am 18. November ab 18:30 findet wieder ein Offenes Treffen von Forchheim for Future (Fo4F) im Zukunftshaus in der Sattlertorstraße 16 statt. Jeder, der genauer wissen möchte, was da so gemacht wird, dem ein bestimmtes Umweltthema auf den Nägeln brennt, der neue Leute kennenlernen will oder der einfach einen netten Abend mit vielleicht mal anderem Input verbringen will, ist herzlich eingeladen.

In entspannter Runde und offen für alle Themen, gibt es vielleicht auch den einen oder anderen Denkanstoß, über den dann diskutiert werden kann. „Jammern, dass alles immer schlimmer wird, und darüber streiten, wer alles schuld daran hat, das ist nicht unsere Strategie“, sagt Stefanie Heine-Müller. „Wir wollen was bewegen, auch wenn das, was wir machen, nicht weltbewegend erscheinen mag.“ Getreu dem Motto: „Viele kleine Leute, die an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können die Welt verändern!“. Deshalb: Einfach mal reinschauen!