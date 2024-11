NETZSCH Arena in Selb am Sonntag restlos ausverkauft

Das Derby gegen die Blue Devils Weiden lockt die Massen Bereits seit Dienstagnachmittag sind für das Derby am Sonntag zwischen den Selber Wölfen und den Blue Devils Weiden in der DEL2 keine Tickets mehr verfügbar. Somit werden knapp 3.700 Zuschauer für eine würdige Kulisse sorgen und die stimmungsgewaltige NETZSCH Arena in einen wahren Hexenkessel verwandeln. Zumal auch die entsprechende sportliche Brisanz aufgrund der Tabellenkonstellation gegeben ist.

Abendkasse öffnet nicht mehr

Die Verantwortlichen der Selber Wölfe weisen darauf hin, dass die Abendkasse am Sonntag nicht mehr öffnet.

Eine Anreise ohne gültiges Ticket ist somit zwecklos. Alle, die kein Ticket mehr bekommen haben, haben die Möglichkeit, die Partie live und in voller Länge auf Sportdeutschland TV oder in Auszügen in der Radio Euroherz Eiszeit zu verfolgen. Spielbeginn am Sonntag in der NETZSCH Arena ist um 18:30 Uhr.