KJR Lichtenfels bietet Theaterfahrt in den Weihnachtsferien

Auch heuer lädt der KJR Lichtenfels alle Kinder und Jugendlichen ab 6 Jahren aus dem Landkreis Lichtenfels, zur Weihnachts-Theaterfahrt ein. Für diesen Ausflug sind noch Plätze frei.

Am Samstag, den 7. Dezember sammelt ein Bus interessierte Mädels und Jungs ab 6 Jahren aus dem ganzen Landkreis Lichtenfels ein und fährt sie nach Bamberg ins dortige Theater. Die Gruppe erlebt das lustige Stück „Die Schöne und das Biest“. Zwei Feen erzählen in dieser modernen Neuauflage des französischen Volksmärchens ihre Version der Liebesgeschichte zwischen der schönen Belle und dem durch einen Fluch zur Hässlichkeit verdammten Biest. Es ist aber alles andere als einfach für das Moderatorenduo, diese Geschichte zu erzählen! Nicht nur, dass sie auf wundersame Weise untrennbar mit dem Märchen verbunden sind, zu allem Überfluss droht nun auch noch die Theaterleitung ihre Show abzusetzen – weil Märchen einfach nicht mehr zeitgemäß sein sollen! Und so ganz einig über den Ausgang des Märchens sind die beiden sich auch nicht … Diese wunderbar humorvolle Neuinterpretation ndes Klassikers erwartet die jungen Zuschauer ab 15:00 Uhr.

Seid gespannt und kommt mit! Die Fahrt endet nämlich am Lichtenfelser Märchenwald, wo alle mit der Eisenbahn fahren dürfen oder im Hexenhäuschen den Geschichten der Märchenerzählerin lauschen. Natürlich können auch die Buden des Weihnachtsmarktes besucht werden, bis um 18.30 Uhr die Eltern ihre Kinder dort abholen dürfen. In der Teilnehmergebühr von 5 € sind die Busfahrt, Betreuung, der Eintritt ins Theater und eine Märchenwaldeisenbahnrundfahrt inklusive.

Wer noch dabei sein möchte kann sich direkt unter www.kjr-lichtenfels.de anmelden, oder er lässt sich das Anmeldeformular zusenden.