JugendKunstTriennale: Preisgekrönte Arbeiten im RW21 in Bayreuth zu sehen

Ab Mittwoch, 13. November, werden die Werke aller Preisträgerinnen und Preisträger der diesjährigen JugendKunstTriennale des Sächsisch-Bayerischen Städtenetzes in der RW21 Stadtbibliothek Bayreuth ausgestellt. Zusätzlich werden die Arbeiten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Bayreuth gezeigt. Die Ausstellung ist bis zum 12. Dezember zu sehen.

Oberbürgermeister Thomas Ebersberger eröffnet die Ausstellung mit einer Vernissage am Dienstag, 12. November, um 18 Uhr. Die Einführung findet durch Hans-Hubertus Esser, den Vorsitzenden des Kunstvereins Bayreuth und Jurymitglied der 11. JugendKunstTriennale, sowie Monika Pellkofer von der RW21 Stadtbibliothek statt. Für die musikalische Umrahmung sorgt Johannes Lenz.

Für die 11. JugendKunstTriennale des Sächsisch-Bayerischen Städtenetzes wurden in den Mitgliedsstädten Bayreuth, Hof, Marktredwitz, Plauen, Zwickau und Chemnitz 438 Arbeiten eingereicht. Die Jury hat aus dieser Vielfalt 128 Arbeiten ausgewählt, die bereits im Juni/Juli dieses Jahres in der Freiheitshalle in Hof gezeigt wurden. Vergeben wurden vier Hauptpreise, zwei Förderpreise und 20 Anerkennungspreise. Diesmal wurden auch fünf junge Künstlerinnen aus der Region Bayreuth mit einem Anerkennungspreis ausgezeichnet, nämlich Lilien Virág Vincze, Selma Riedl, Jana Leicht, Oliwia Krzeminska und Kaija Ströhlein.

Die Ausstellung im RW21 steht allen interessierten Besucherinnen und Besuchern kostenfrei während der üblichen Öffnungszeiten der RW21 Stadtbibliothek (Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 15 Uhr) offen.

Die JugendKunstTriennale ist Teil des Programms „Junge Kunst – Nachwuchsgewinnung und Nachwuchsförderung“ des Sächsisch-Bayerischen Städtenetzes und findet alle drei Jahre statt. Die Triennale dient als ideale Präsentationsplattform für Nachwuchskünstlerinnen und -künstler.