Die Verkehrsüberwachung der Stadt Forchheim in der Sattlertorstraße 5 ist am Montag, 18. November und auch am Dienstag, 19. November 2024, ganztätig wegen einer internen

Schulung geschlossen und nicht erreichbar. Der Außendienst ist wie üblich im Einsatz.

Die Stadt Forchheim bittet um Verständnis.