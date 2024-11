Ehrungsabend der FFW Kirchschletten

Kameradschaftsabend mit Ehrungen verdienter Feuerwehrkameraden bei der FFW Kirchschletten

Im Rahmen eines Kameradschaftsabends, zu dem alle aktiven und passiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Kirchschletten mit Ihren Familienangehörigen eingeladen waren, wurden 5 aktive Feuerwehrdienstleistende für langjährige Mitgliedschaft im Verein ausgezeichnet.

Die Feierstunde fand am Samstag, 09.11.2024 um 17 Uhr im Pfarrheim in Kirchschletten statt. Vorstand Johannes Zenk begrüßte alle Anwesenden, besonders Landrat Johann Kalb, den 1. Bürgermeister des Marktes Zapfendorf Michael Senger, Kreisbrandinspektor Andreas Schnapp aus Ebing, Kreisbrandmeister Benedikt Kannheiser aus Zapfendorf, Gemeinderat Robert Zenk, sowie Ehrenbürger Siegfried Bauer, beide aus Kirchschletten. Kreisbrandrat Thomas Renner aus Hallstadt ließ sich entschuldigen aufgrund einer parallelen Veranstaltung. Auch alle aktiven und passiven Mitglieder wurden im Grußwort besonders erwähnt.

Der Vorstand hob hervor, dass die Feuerwehr in Kirchschletten bereits seit über 125 Jahren besteht und vielfältige Aktivitäten neben den aktiven Tätigkeiten, wie Übungen, Einsätze und Fortbildungen, übers Jahr verteilt durchführt. Zu den traditionellen Veranstaltungen Johannisfeuer, Lindenfest, Bierkopfturnier und Neujahrsbegrüßung an der Dorflinde wurde dieses Jahr das Kärwaswochenende wieder ausgiebig gefeiert und ein Teambuildingausflug mit Kanufahrt auf der Wiesent angeboten. Im Januar 2025 soll es noch einen Skiausflug nach Österreich geben. Anschließend übergab er das Wort an den Landrat.

In seiner Ansprache vor den zahlreichen Anwesenden betonte Landrat Johann Kalb, dass er die Durchführung eines Ehrungsabends sehr positiv sieht. Er überbrachte die Glückwünsche des Landkreis Bamberg an die 5 Geehrten und sprach seine Wertschätzung für die geleistete Arbeit aus. Weiter erklärte er, wie wichtig die kleinen Feuerwehreinheiten mit ihren vielfältigen Aufgaben beim Brandschutz, Verkehrsunfällen und Rettung von Menschen und Tieren für das dörfliche Leben sind. Als Vergleich zog er ein Gespräch mit einem Kollegen aus dem Rheinland heran, wo kleinere Ortschaften meist mehrere tausend Einwohner hätten. Diese Kommunen kennen eine kleinteilige Aufstellung wie in Franken überhaupt nicht. Entsprechend sei eine gute Jugendarbeit immens wichtig. Er betonte seine Freude über die ca. 400 Kinder der Jugendfeuerwehr, die im Landkreis ausgebildet werden. Am Ende bedankte er sich bei der Vorstandschaft, den Kommandanten und den Feuerwehrmitglieder für das großartige Engagement zu Gunsten der Feuerwehr. Weiteren Dank sprach er den Angehörigen der Feuerwehrkameraden aus, ohne deren Unterstützung und Akzeptanz ein Ehrenamt in diesem Umfang nicht möglich wäre. Auch der Gemeinde Zapfendorf gebühre Dank für die Beschaffung der Ausrüstung und der Unterstützung der kleinen Wehren.

Anschließend wurden für 40-jährige aktive Dienstzeit in der Wehr Erwin Kellner, Siegfried Hennemann, Georg Rattelsdorfer und Robert Zenk mit dem goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichen und einer Urkunde, ausgestellt vom bayerischen Innenminister Joachim Herrmann und überreicht durch Landrat Johann Kalb, geehrt.

Siegfried Hennemann trat 1984 in die FFW Kirchschletten ein, seit 1995 war er als 2. Kommandant bis 2018 aktiv. Besonders hob der Vorstand seinen Einsatz bei der Organisation von Feierlichkeiten und bei kulturellen Veranstaltungen im Ausschank hervor.

Erwin Kellner trat 1982 in die FFW Kirchschletten ein, vorher war er schon in seinem Heimatort Baunach aktiv. In den Jahren 1995 – 2018 war er in Kirchschletten als Kassenprüfer tätig. Als Gerätewart kümmerte er sich jahrzehntelang um die Instandhaltung des Inventars. Besonders als Grillmeister war er auf den verschiedenen Veranstaltungen zu finden.

Georg Rattelsdorfer trat 1980 in die FFW Kirchschletten ein. Von 2001 bis 2018 begleitet er das Amt des Kassiers. Als „Mann für Alles“ kümmerte er sich um die Vor- und Nachbereitung der Vereinsveranstaltungen, wobei er im Background die Fäden in der Hand hielt. Auch er war als Grillmeister an vielen Veranstaltungen tätig. Zusätzliches Engagement zeigt er als Mitglied der Kirchenverwaltung und in der Vorstandschaft des Obst- und Gartenbauvereins.

Robert Zenk trat 1977 in FFW Kirchschletten ein. Jahrzehntelang war er als Maschinist tätig. Seit dem 85-jährigen Feuerwehrjubiläum 1981 übernahm er das Amt des Kassiers bis 2001. Anschließend war er 18 Jahre lang bis 2018 als 1. Vorsitzender des Feuerwehrvereins engagiert. Derzeit ist er als Gemeinderat und örtlicher Beauftragter im laufenden Flurbereinigungsverfahren eingebunden.

Für 25-jährige aktive Dienstzeit wurde Volker Geuss mit dem silbernen Feuerwehr-Ehrenzeichen und einer Urkunde ausgezeichnet. Volker Geuss trat 1996 in die FFW Kirchschletten ein. Bei der Sanierung des Feuerwehrhauses übernahm er die Fliesenlegearbeiten. Bei den vielen kulturellen Veranstaltungen zeigte er große Einsatzbereitschaft und ist immer an Ort und Stelle, wenn schnell jemand oder etwas gebraucht wird.

Robert Zenk bedankte sich im Namen der Geehrten für die Auszeichnung, durchgeführt vom Landrat Johann Kalb und den Feuerwehr-Führungskräften, sowie für die Geschenke des Marktes Zapfendorf und der FFW Kirchschletten. Mit Stolz blicke er auf die vergangenen Jahre in der Wehr zurück und sprach seine Freude über den Zustand des aktuellen Vereinslebens aus. Nicht zuletzt lobte er alle, die bei der Vorbereitung und Ausführung der Feierstunde mit Rat und Tat mitgewirkt haben. Ein besonderes Lob hatte er für die Leistung des 1. Kommandanten Christoph Schmidt im Dienste der Feuerwehr Kirchschletten.

1. Bürgermeister Michael Senger betonte den Wert der freiwilligen Leistungen, die selbstlos und mit Hingabe durch die Feuerwehren erbracht werden. Mit Kameradschaft, Mut, Wissen, Erfahrung und dem Willen zur Hilfe seien die Kameraden ein Vorbild für Alle in der Gesellschaft. Dafür bedankte er sich recht herzlich bei den Geehrten, den aktiven Einsatzkräften und deren Familien, die dieses Ehrenamt mittragen und wünschte weiterhin Unfallfreiheit und Freude im Dienst. Mit Stolz konnte er zum Abschluss verkünden, dass für drei Wehren in der Gemeinde, darunter auch Kirchschletten, in den nächsten Jahren ein Gerätewagen Tragkraftspritze angeschafft werden soll.

Nach der Begrüßung aller Anwesenden bedankte sich Kreisbrandinspektor Andreas Schnapp bei den aktiven Mitgliedern der Feuerwehr, explizit bei den Geehrten, für das Geleistete in den letzten Jahren. Weiterhin übermittelte er die Grüße von Kreisbrandrat Thomas Renner, der an diesem Abend verhindert war. Die Wichtigkeit der Nachwuchsarbeit, das Zusammenspiel von Mannschaft, Gerät und der Weiterbildung sowie Übungen, unterstrich er im Besonderen. Die Kameradschaft spiele dabei eine wichtige Rolle. Die Unterstützung der Gemeinde für die Anschaffung der Ausrüstung und den Unterhalt hob er ebenfalls hervor. Zum Schluss wünschte er der Feuerwehr und der Dorfgemeinschaft alles Gute für die Zukunft.

Abschließend bedankte sich Vorstand Johannes Zenk bei seinen Vorrednern und sprach im Namen der gesamten Vorstandschaft und aller Kameraden seinen Dank an alle Gäste und Feuerwehrmitglieder für deren persönliches Erscheinen aus.

Nach dem feierlichen Teil klang der Abend im Rahmen eines Kameradschaftsabends aus, zu dem die Feuerwehr alle Anwesenden bei Speis und Trank eingeladen hatte.

Matthias Jacob

Schriftführer der FFW Kirchschletten