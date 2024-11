Bamberger Armeestraße wird zur Einbahnstraße

Am Samstag, 16. November 2024, wird es aufgrund des Regionalliga-Heimspiels des FC Eintracht Bamberg gegen die SpVgg Bayreuth im Fuchs-Park-Stadion erforderlich, die Armeestraße aus der Pödeldorfer Straße kommend bis zur Einmündung Moosstraße als Einbahnstraße auszuweisen. So soll der Verkehrsfluss erleichtert und das Parken für die Gästefans in der Armeestraße ermöglicht werden. Die Einbahnstraßenregelung gilt am Samstag, 16. November 2024, von 12 Uhr bis 17 Uhr. Am Beginn der Armeestraße, an der Einmündung in die Geisfelder Straße, wird die Armeestraße in der Zeit als Sackgasse für Lkw ausgewiesen.