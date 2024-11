Bamberg Baskets zu Gast bei den Wölfen des SYNTAINICS MBC

Zum dritten Mal in Folge sind die Bamberg Baskets an diesem Samstag in fremder Halle gefragt. Nach den Spielen in Vechta und in Bratislava geht es diesmal nach Sachsen-Anhalt, wo man am 9. Spieltag in der easyCredit Basketball Bundesliga beim SYNTAINICS MBC zu Gast sein wird. Mit zuletzt vier BBL-Erfolgen am Stück sind die Wölfe nach den NINERS Chemnitz (5 Siege in Serie) das im Moment wohl heißeste Team der gesamten BBL.

Nicht nur aufgrund der gegenwärtigen Formkurve des MBC wird die Aufgabe beim Tabellenachten keine leichte. Während die Bamberger erst am Donnerstag in den frühen Morgenstunden vom ENBL-Spiel aus der Slowakei nach Freak City zurückgekehrt waren, hatten die Weißenfelser knapp zwei Wochen Zeit, um sich in aller Ruhe auf das Spiel vorzubereiten.

Tip-Off in der Stadthalle in Weißenfels ist am Samstag um 18:30 Uhr. Die Live-Übertragung bei Dyn beginnt mit ausführlichen Vorberichten bereits ab 18:15 Uhr. Kommentator diesmal ist Henning Kuhl.