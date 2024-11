ASB sendet Hilfstransport von Forchheim nach Polen

Vom 22. bis 23. Oktober 2024 führten drei haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter des ASB Regionalverbandes Forchheim-Bamberg einen Hilfstransport in das 700 Kilometer entfernte Stadt Lewin Brzeski im Süden von Polen durch. Unter der Leitung von Harald Heß, dem Leiter des Bevölkerungsschutzes beim ASB Forchheim, und seinem Stellvertreter Tim Blümel übergaben sie dringend benötigte Haushaltsgeräte im Wert von insgesamt 5.000,- Euro an die Leidtragende der Hochwasserkatastrophe vom September 2024.

Nach einem verheerenden Starkregenereignis und einem anschließenden Staudammbruch waren in der Region etwa 1,8 Millionen Kubikmeter Wasser ausgelaufen, was zu Überschwemmungen in über 600 Häusern führte – viele davon bis zur Dachrinne. Um den betroffenen Bürgern in der Gemeinde zu helfen, wurden Waschmaschinen, Kühlschränke und Herde bereitgestellt.

Die Geräte konnten dank großzügiger Spenden und Mitgliedsbeiträge zu Sonderpreisen beim Mediamarkt Forchheim und Expert Forchheim erworben werden. Der ASB Forchheim-Bamberg bedankt sich herzlich bei allen Unterstützern, die diese wichtige Hilfsaktion möglich gemacht haben.

Der Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Forchheim e.V. freut sich über jegliche Art von Unterstützung: Als ehrenamtliche Helfer, Fördermitglied oder durch Spenden auf www.asbforchheim.de oder das Spendenkonto des ASB Forchheim: IBAN: DE16 7635 1040 0000 0765 96.