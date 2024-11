88. Internationaler Gottesdienst am 16. November 2024 in Bayreuth

Im Internationalen Gottesdienst am Samstag, 16. November 2024 um 17.00 Uhr in der Stadtkirche Bayreuth halten Hans-Dietrich Nehring, Pfarrer an der Friedenskirche, und Frank Tauer, aus Bayreuth stammender Pfarrer in Oberkotzau, die Kurzpredigten auf Deutsch und Englisch.

Die Band der landeskirchlichen Gemeinschaft in direkter Nachbarschaft zur Stadtkirche macht Musik. Das gemeinsame Singen zur Einstimmung beginnt um 16.45 Uhr. Die Orgel spielt Mei He, Kantorin an der Christuskirche. Ein internationales Team aus Ehrenamtlichen trägt Lesungen und Fürbitten in verschiedenen Sprachen, darunter Farsi und Ukrainisch, vor.

Pfarrerin Susanne Sahlmann und Stadtkirchenpfarrer Martin Gundermann führen gemeinsam durch die Liturgie des englischsprachigen Abendmahlsgottesdienstes und bieten auch persönliche Segnungen an.

Im Anschluss sind alle herzlich zu Begegnung und Gesprächen beim Imbiss in der Kirche eingeladen.