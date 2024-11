35. Internationaler Weihnachts-Töpfermarkt im Schloss Thurnau

Keramik auf beeindruckendem Niveau: 06.-08.12.2024

Als sich im Dezember 1990 dreizehn (!) Töpferbetriebe im oberen Hof von Schloss Thurnau zum ersten Weihnachts-Töpfermarkt versammelten, war das ein Projekt mit ungewissem Ausgang.

Schloss Thurnau war eine erbärmliche Ruine ohne brauchbare Infrastruktur. Die Sanierung von Schloss Thurnau ist über die Jahrzehnte hinweg gelungen. Der Töpfermarkt hat den Sanierungsprozess ausgehalten und ist aus den Sandsteinhöfen des Schlosses immer am 2. Adventswochenende nicht mehr wegzudenken. Angewachsen auf mittlerweile 60 teilnehmende Werkstätten aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland und ein Besucheraufkommen von vielen Tausend Besuchern aus der Republik hat sich der Weihnachts-Töpfermarkt im Schloss Thurnau zum meistbeachteten Keramikspezialmarkt in Nordbayern entwickelt. Das liegt an seinem jederzeit konsequent umgesetzten Marktkonzept: Streng ausgewählte gute Töpferbetriebe und deren gute Keramik, sonst nichts. Kein Animationsnikolaus, kein Weihnachtsgedudel aus der Konserve. Stattdessen gibt es in der bewussten vorweihnachtlichen Stille der Sandsteinhöfe des Schlosses die ganze Vielfalt der europäischen Töpfertradition auf erlesenem Niveau: Gebrauchskeramik – das ist im engeren Sinne Koch- und Tafelgeschirr. Keramikkunst – das sind im weitesten Sinne Unikate wie Dosen, Vasen, Pflanzgefäße, Lampen, Schmuck, Skulpturen. Jedenfalls – Keramik zum Bestaunen, Befassen, Benutzen.

Was gibt es noch? Zum wiederholten Male: Im Pferdestall von Schloss Thurnau eine Sonderausstellung von Keramikern aus Uganda. Afrikanische Rauchbrandkeramik. Ziel ist es, die dortigen Keramiker auf ihrem Weg in eine Selbständigkeit zu unterstützen. Und: Für 1 € das kultige Keramiklos, mit dem man auf dem Markt Keramikstücke im Gesamtwert von 1500 € gewinnen kann. Und: Kompromisslos fränkisch Speis und Trank aus bester lokaler Thurnauer Produktion. Und: Eintritt frei! Herzlich willkommen!

Zeit: 06.-08.12.2024, täglich ab 11.00 Uhr

Ort: Schloss Thurnau, Marktplatz 1, 95349 Thurnau

Organisation: Andrea und Jörg Labuhn

Kontakt: 09271-367, info@weihnachtstöpfermarkt-thurnau.com

www.weihnachtstöpfermarkt-thurnau.com