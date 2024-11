Zulassungsstelle Wunsiedel warnt vor teureren Drittanbietern

Gerade jetzt im Herbst melden viele Bürgerinnen und Bürger Fahrzeuge ab oder ihr sogenanntes „Winterauto“ an. Die gute Nachricht: Immer mehr Menschen machen dabei von der Möglichkeit Gebrauch, dies online zu tun. Allerdings kommt es dabei immer wieder zu – unter Umständen teuren – Missverständnissen, stellen die Mitarbeitenden in der Zulassungsstelle am Landratsamt fest.

Denn wer einfach nur im Internet nach Online-Abmeldung sucht, landet nicht automatisch auf dem Zulassungsportal des Landratsamtes. Eine kurze Unachtsamkeit und man nutzt versehentlich Portale von Drittanbietern, die unter Umständen deutlich teurer sind als der Vorgang beim Landratsamt. Die Online-Abmeldung kostet beim Landratsamt nur 2,10 Euro, eine Online-Anmeldung 12,80 Euro (jeweils Grundgebühr zgl. Auslagen). Die Kosten bei der Nutzung eines Drittanbieters übersteigen diese Summen oft um ein Vielfaches.

Mit den Online-Services ist die Zulassung von Kraftfahrzeugen günstiger und auch einfacher geworden. Sie spart zudem den Weg zur Zulassungsstelle und die Wartezeit vor Ort. Ein weiterer Vorteil: Die Fahrzeuge können direkt nach der Online-Zulassung am Straßenverkehr teilnehmen. Bürgerinnen und Bürger müssen also nicht mehr warten, bis ihnen Kfz-Dokumente und Plaketten per Post zugehen. Stattdessen dürfen sie bis zu zehn Tage mit einem vorläufigen Zulassungsbescheid fahren. Das gilt erstmals auch für juristische Personen – vom kleinen Handwerksbetrieb bis zum Unternehmen mit großem Fuhrpark.

Den Link zum Portal für Online Ab- und Anmeldungen des Landratsamtes finden Interessierte auf der Startseite der Homepage des Landkreises Wunsiedel i. Fichtelgebirge unter: https://www.landkreis-wunsiedel.de/zulassungstelle