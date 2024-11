Vorträge zur häuslichen Pflege in Forchheim

Möglichst lange in der häuslichen Umgebung bleiben – das ist der Wunsch der meisten Menschen. Doch ist dies trotz Pflegebedürftigkeit möglich? Der Pflegestützpunkt des Landkreises Forchheim bietet dazu in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule im November wieder zwei kostenfreie interessante Vorträge an.

Freitag, 15.11.2024, 10-11.30 Uhr, Kulturraum St Gereon, Am Streckerplatz 3 in Forchheim: Häusliche Pflege gestalten – die Leistungen der Pflegekassen

Welche Geld- und Sachleistungen können Sie von der Pflegekasse in Anspruch nehmen?

Welche Kombinationsmöglichkeiten gibt es?

Wo finden Sie Unterstützung bei der häuslichen Pflege?

Wir erklären Ihnen die verschiedenen Leistungen der Pflegekassen vom Pflegegeld bis zu Wohnumfeld, verbessernden Maßnahmen und gehen darauf ein, welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt.

Montag, 18.11.2024, 19-20.30 Uhr, Online: Tipps für die Pflegebegutachtung

Welche Faktoren sind für einen Pflegegrad relevant?

Wie können Sie sich auf die Begutachtung durch den Medizinischen Dienst / Medicproof vorbereiten?

Wie gehen Sie mit Fragebögen um, die Ihnen im Vorfeld zugeschickt werden?

Auf diese und weitere Fragen rund um die Pflegebegutachtung gibt der Vortrag Antwort.

Die Anmeldung erfolgt jeweils über die VHS unter www.vhs-forchheim.de oder unter Telefon: 09191/86 1060.

Oder sprechen Sie direkt mit uns

– beim Senioren-Informationsnachmittag im Zehntspeicher in Neunkirchen am Brand am Samstag, 09.11.24, 14:00 bis 17:00 Uhr oder

– für die Vereinbarung persönlicher Beratungstermine im Pflegestützpunkt unter 09191/86 2290 oder pflegestuetzpunkt@lra-fo.de.