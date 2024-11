Vorbericht SpVgg SV Weiden – SC Eltersdorf

Die heiße Phase steht vor der Tür. Es sind noch drei Spiele, bis sich die Bayernliga Nord in die Winterpause begibt, und es warten noch einmal drei ganz schwere Brocken auf die Quecken. Neben dem FC Ingolstadt II (auswärts) und dem VfB Eichstätt (zu Hause) müssen die Quecken am morgigen Freitagabend zur SpVgg SV Weiden. Der Aufsteiger aus der Landesliga spielt eine sehr gute Saison und ist aktuell auf Platz sieben zu finden. Erst vor wenigen Wochen erkämpften sich die Oberpfälzer einen Punkt beim VfB Eichstätt.

Im Hinspiel zeigte Weiden ebenfalls ihre Qualität und entführte einen Punkt aus dem ELSNER-Sportpark. Der Respekt der Quecken vor der Mannschaft von Michael Riester ist also groß. Die letzte Begegnung der beiden Teams im Sparda-Bank-Stadion war auch nicht gerade ein Erlebnis, an das sich die Quecken gerne zurückerinnern. Im Juli 2022 ging die Mannschaft von Bernd Eigner mit einem desolaten Auftritt mit 1:3 in der Oberpfalz unter. Die SpVgg SV Weiden hat also durchaus Eindruck bei den Quecken hinterlassen.

Am Freitag beginnt für den Sport-Club das erste von drei Endspielen zum Jahresausklang: 270 Minuten, die entscheiden werden, wo die Quecken stehen.

Bernd Eigner: „Die Liga befindet sich gerade in einer heißen Phase vor der Winterpause. Wir haben noch drei Spiele, davon zwei absolute Topspiele. Aber alle drei Spiele sind richtungsweisend, da es in der Tabelle sehr eng zugeht. Weiden spielt als Aufsteiger eine gute Saison und hat es einigen Mannschaften bisher richtig schwer gemacht. Deshalb müssen die Jungs in den nächsten Wochen 270 Minuten lang voll konzentriert sein, damit wir uns eine gute Ausgangslage für März erarbeiten.“