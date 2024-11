Versuchter Einbruch in Garage in Langensendelbach – Zeugen gesucht

LANGENSENDELBACH, LKR. FORCHHEIM. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 23.30 Uhr bis 1 Uhr, bemerkte ein 25-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Frankenstraße verdächtige Geräusche aus Richtung der Garage und verständigte daraufhin den Polizeinotruf.

Nach bisherigen Ermittlungen gelangten Unbekannte über eine eingeschlagene Fensterscheibe in eine an das Wohnhaus angrenzende Werkstatt. Von dort versuchten sie die Verbindungstür zur angebauten Garage gewaltsam aufzuhebeln und verursachten so einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1.500 Euro. Die Unbekannten stahlen keine Gegenstände. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.