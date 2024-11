Umwelttheater für Grundschüler im Landkreis Bayreuth

„McTrash packt aus“

Abfallvermeidung, Abfalltrennung, Recycling – das sind Themen, die natürlich nicht nur für Erwachsene von großer Bedeutung sind. Der Abfallwirtschaft des Landkreises Bayreuth ist es ein Anliegen, bereits bei Kindern und Jugendlichen die Sinne für diese Thematiken zu schärfen. Deshalb wird seit 2020 jährlich ein vom Märchentheater Aschaffenburg e.V. entwickeltes Mitmach-Theaterstück an verschiedenen Grundschulen im Landkreis aufgeführt – in der vergangenen Woche für die Grundschüler in Fichtelberg, Mehlmeisel, Goldkronach, Kirchenpingarten und Speichersdorf.

Im Theaterstück spielt die Figur „McTrash“ die entscheidende Rolle. McTrash ist ein Meisterdetektiv der ganz alten Schule mit Trenchcoat, Sherlock-Holmes-Mütze und Lupe. Als er einen Haufen mit achtlos hingeworfenem Müll findet, versucht er dem Verursacher auf die Spur zu kommen. Die Schüler unterstützen ihn eifrig dabei, den Müll zunächst einzusammeln und in die richtigen Mülltonnen zu entsorgen. Am Ende steht fest, wer der größte Müllverursacher aller Zeiten ist. Bei aller Komik und Unterhaltsamkeit war jede Aufführung vollgepackt mit wesentlichen Fakten über die Abfallwirtschaft.

Besonders wichtig: Da das Theaterstück auf die abfallwirtschaftlichen Gegebenheiten des Landkreises Bayreuth angepasst wurde, können die Kinder das Erlernte unmittelbar zu Hause anwenden und damit als Multiplikatoren innerhalb der Familie dienen.