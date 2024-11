Spielberichte der SG Burk/Schlaifhausen vom letzten Wochenende

Spielbericht SG Burk/Schlaifhausen – Post SV Nürnberg 3:2 (2:0)

Knapper Heimerfolg im letzten Spiel der Hinrunde

Die heimische SG startet gut ins Spiel und bestimmte die ersten 25 Minuten klar. Folgerichtig lag die Heimelf auch bereits nach einer Viertelstunde mit 2:0 vorne, machte es aber zum Ende hin wieder einmal spannend.

Schon nach zwölf gespielten Minuten konnte Saskia Pieger zum 1:0 abstauben. Nachdem Golchin Haghnazari noch an Nürnbergs Torfrau Michelle Bulugea scheiterte, setzte Pieger entschlossen nach und drückte den Ball hinter die Linie. Auch danach erspielte man sich teilweise sehr gute Gelegenheiten. Nach einem Eckball konnten die Gäste diesen nicht konsequent klären. Als der Ball dann vor Carina Nögels Füßen landete, traf diese durch einen platzierten Linksschuss ins lange Eck zum 2:0 (15.). In der Folge hätte die SG das Ergebnis weiter in die Höhe schrauben können, doch sowohl Selina Pelch als auch Nögel scheiterten an der gut aufgelegten Torfrau. Nach ca. einer halben Stunde fand Nögels Kopfball nur den Querbalken (31.). Danach fanden auch die Gäste immer besser in die Partie. Einen Freistoß aus gut 25 Metern konnte Andrea Zöberlein über die Latte lenken. Im darauffolgenden Eckball klärte Natascha Porzelt den Abschluss auf der Linie, sodass es mit einem 2:0 in die Halbzeitpause gehen sollte. Nach dem Pausentee traten die Gäste aus Nürnberg deutlich wacher auf und erspielten sich einige gute Gelegenheiten. In der 56. Spielminute war es Diellza Krasniqi, die sich durch die halbe Heimelf spielte und danach trocken zum 2:1-Anschlusstreffer einnetzte. Darauf wurde die Partie immer hitziger, ohne dass es jedoch unfair zuging. Gegen Ende der Partie wachte auch der Gastgeber wieder auf und traf prompt zum 3:1. Nach einem Angriff über Lisa Kraus spielte diese in die Mitte auf Katharina Bernard. Diese legte überlegt quer auf die freistehende Pieger, die den Ball ins lange Eck schlenzte (85.). Kurz vor Abpfiff der Partie kam der Post SV zwar noch einmal ran (90.), den Sieg ließ sich die Heimmannschaft aber nicht mehr nehmen.

Spielbericht SG Burk/Schlaifhausen 2 – SG Möhrendorf/Frauenaurach2 1:13 (0:4)

Bittere Klatsche für SG II

Gegen die Spielgemeinschaft Möhrendorf/Frauenaurach 2 musste die SG Burk 2 am vergangenen Wochenende eine bittere Niederlage einstecken. Hielt man in der ersten Hälfte noch gut dagegen, kam in der zweiten Hälfte ein richtiges Brett.

Von Beginn an nahmen die Gäste das Heft des Handelns in die Hand. Doch es dauerte 23 Minuten ehe Stefanie Roth zum 1:0 traf. Gleiche Spielerin traf in der Folge noch zwei weitere Male, sodass man hier von einem lupenreinen Hattrick sprechen kann (32.+41.). Kurz vor der Pause fiel dann das 4:0 durch Tanja Müller (42.). In der zweiten Hälfte sollte es dann noch sechs weitere Male im SG-kasten klingeln, ehe Katharina Langmar den Ehrentreffer für Ihre Farben erzielte (74.). Danach konnten die Gäste trotzdem noch dreimal einnetzen, sodass es am Ende 1:13 hieß. Schon am Mittwoch geht es zum Nachholspiel zur SG Lonnerstadt/Weisendorf 2, wo man schnellstmöglich ein anderes Gesicht zeigen sollte, um so eine Niederlage nicht mehr hinnehmen zu müssen.