Spendenaktion „Weihnachten für alle“ in Forchheim

Neun Gitarren und ein inspirierender Chor

Die Spendenaktion „Weihnachten für alle“ lädt wieder zu einem Benefizkonzert am 1. Advent in die Klosterkirche ein

Seit 2008 bildet das Benefizkonzert „Weihnachten für alle“ den künstlerischen Auftakt für die alljährliche Spendenaktion der Wohlfahrtsverbände in Stadt und Landkreis Forchheim. Am ersten Advent gibt es ein „Wiederhören“ mit dem „vocalensemble 440 Hz“, das 2008 unter Julia Deutsch die Premiere dieser Konzertreihe mitgestaltet hatte und heute von Madlen Hiller geleitet wird. Den instrumentalen Teil bestreitet das Gitarrenensemble „spaß by saite“, das 1977 vom Forchheimer Ehepaar Eberhard und Elli Wilhelm gegründet wurde und sich am 1. Dezember um 18 Uhr zum ersten Mal auf einer Forchheimer „Konzertbühne“ präsentiert.

Chorgesang mit Leidenschaft

Leidenschaft und Qualität zeichnet das Vocalensemble aus. Es hat das Chorleben der Region stark bereichert und setzt zugleich inspirierende Akzente für die moderne Chormusik. Es wurde 2005 von Peter Blos in Hirschaid ins Leben gerufen und hat sich seither als vielseitiger und leistungsstarker Chor in der Region etabliert. Seit 2014 steht es unter der Leitung von Madlen Hiller aus Forchheim. Das Repertoire reicht von klassischen Chorwerken und zeitgenössischer Musik über volkstümliche Lieder, Spirituals, Gospels bis hin zur Popularmusik. Aufnahmen des Chores waren bereits im BR zu hören. Zudem stellt sich die Sängerschar regelmäßig den Leistungssingen des Fränkischen Sängerbundes.

Gitarren auf hohem Niveau

Das Gitarrenensemble „spaß by saite“ hieß zunächst „Erlanger Gitarrenensemble“. Bei zahlreichen Auftritten in der Region stand der Leitgedanke „Auf möglichst hohem Niveau möglichst viele Arten Musik machen“ vornean. Inzwischen wird Wert auf thematisch einheitliche Konzerte gelegt, sei es ein Bach-Programm, geistliche Musik aus sieben Jahrhunderten, eine Folge aus Swing-Jazz-Nummern (u. a. auch im Rahmen einer Fränkischen Jazznacht im Erlanger E-Werk) oder die Musik französischer und spanischer Meister. Die Mitwirkung beim Deutschen Laienorchesterwettbewerb, beim Bundesmusikfest und zuletzt 2019 am Landesmusikfest waren weitere Wegmarken des neunköpfigen Ensembles. Neben „normalen“ Konzertgitarren kommen Oktavgitarren, Kontrabassgitarre und Percussionsinstrumente, gelegentlich auch E-Gitarre und Flöte zum Einsatz. Forchheim darf sich auf ein überraschendes Hörerlebnis freuen!

Chormusik elementar gelebt

Die verbindenden Wort spricht Chorleitern Madlen Hiller. Obwohl jung an Jahren überrascht ihre Vielseitigkeit und ihr Engagement. Sie absolvierte an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar ein gymnasiales Schulmusikstudium mit Schwerpunktfach Chorleitung und Gesang. Weiterhin studierte sie Elementare Musikpädagogik und Stimmbildung. Bereits mit 16 Jahren übernahm sie die Leitung eines Frauenchors und arbeitet seit dieser Zeit mit den unterschiedlichsten Ensembles und Besetzungen, u.a. gemischte Chöre im Großraum Bamberg. Zusätzlich unterrichtet sie an der Musikschule Bamberg u.a. Elementarer Musikpädagogik. Einem Lehrauftrag folgt sie bei der „Internationalen Stiftung für Kultur und Zivilisation“ an der Pädagogischen Hochschule Weingarten. Weiterhin ist Madlen Hiller als Dozentin im Bereich der Lehrerfortbildung deutschlandweit tätig.

Kartenvorverkauf

Karten zu 12 € gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Blaues Stäffala Wiesentstraße, Osiander Hauptstraße und bei der BRK-Geschäftsstelle Henri-Dunant-Straße 1.