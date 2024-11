Schreibwerkstatt „Fränkische Schweiz“lädt ein

Erzähle uns deine Geschichte: Entdecke deinen Lieblingsort in der Fränkischen Schweiz!

Ob ein versteckter Wanderpfad, ein stiller Waldsee oder ein historischer Platz mitten im Ort: In der wunderschönen Fränkischen Schweiz gibt es unzählige Orte, die für uns Heimat bedeuten und uns Kraft spenden. Am Samstag, den 23. November laden die ILEs Fränkische Schweiz AKTIV und Rund um die Neubürg – Fränkische Schweiz von 9:30 bis 17:30 Uhr im Gut Mengersdorf/ Mistelgau dazu ein, diese besonderen Lieblingsorte in einer kreativen Schreibwerkstatt zum Leben zu erwecken.

Die Veranstaltung richtet sich an Bürgerinnen und Bürger aus allen Bereichen: Politik, Verwaltung, Kultur, Vereine, Wirtschaft, Bildung und Jugend. Gemeinsam wollen wir nicht nur über Orte sprechen, die uns besonders am Herzen liegen, sondern auch ihre Geschichten aufschreiben und teilen. Die besten Geschichten haben die Chance, im Rahmen eines größeren Projekts im kommenden Jahr Teil der Heimat & Identität-Initiative zu werden und die Region nachhaltig zu prägen.

Dein Lieblingsort – Deine Geschichte

Hast du einen Ort, der für dich mehr bedeutet als bloß ein Platz auf der Karte? Vielleicht hast du hier deine Kindheit verbracht, bedeutende Momente gefeiert oder einfach einen Rückzugsort gefunden. Jetzt hast du die Möglichkeit, diese Geschichte mit anderen zu teilen und so deinen Lieblingsort in ein neues Licht zu rücken. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft unserer Heimat und machen sie lebendig!

Was erwartet dich?

Kreatives Schreiben: Erzähle von deinem Lieblingsort und den Erinnerungen, die dich mit ihm verbinden und bekomme wertvolle Schreibimpulse wie aus wilden Notizen ein runder Text wird.

Inspiration und Austausch: Vernetze dich mit Akteur und Akteurinnen aus verschiedenen Bereichen und lass dich von neuen Perspektiven inspirieren.

Erweiterung deiner Lieblingsorte: Deine Geschichte könnte Teil eines größeren Projekts werden und deine Region nachhaltig beeinflussen.

Programm:

9:30 Uhr – Ankommen mit Kaffee und Hörnchen

10:00 Uhr – Begrüßung und Einführung ins Projekt „Heimat & Identität“

10:30 Uhr – Kreative Impulse und Schreibphase I

12:30 Uhr – Feedbackrunde und Mittagsimbiss

13:30 Uhr – Fortsetzung des kreativen Prozesses

16:00 Uhr – Abschlussgespräch und Ausblick auf das kommende Projekt

17:30 Uhr – Ausklang bei gemeinsamer Brotzeit und wer mag, beim anschließenden Liedermacher-Abend

Gemeinsam mit Corinna Brauer, Philipp Herrmann und Annika Leopold von der Digitalwerkstatt begleiten wir dich durch einen inspirierenden Tag, an dem du deine persönliche Heimatgeschichte in Worte fassen kannst. Melde dich jetzt an und werde Teil dieser besonderen Veranstaltung! Mit deiner Anmeldung erhältst du alle weiteren Informationen zu technischen Details, Vorlagen und Anfahrtsbeschreibungen. Sei dabei und lass uns gemeinsam Heimatspuren hinterlassen!

Fränkische Schweiz AKTIV e.V. – ein Zusammenschluss der Kommunen Ebermannstadt, Gößweinstein, Kirchehrenbach, Kunreuth,

Leutenbach, Pinzberg, Pretzfeld, Unterleinleiter, Waischenfeld, Weilersbach, Wiesenthau und Wiesenttal

Anmeldungen sind möglich unter: https://eveeno.com/schreibwerkstatt-fraenkischeschweiz