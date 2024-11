SCHREIBSAND-Lesung im Haus am See in Wüstenahorn

Britta Solcher und Cornelia Rossberg lesen in Wüstenahorn

„Wenn einer eine Reise tut“ lautet das Motto der Tandemlesung der beiden „Schreibsand“-Autorinnen Britta Solcher und Cornelia Rossberg. Sie lesen am Montag, den 9. Dezember, um 15 Uhr im Haus am See in Wüstenahorn aus ihren Werken.

Britta Solcher beschreibt, wie sie einmal in Wien verloren gegangen ist und warum sie Schottland liebt. Cornelia Rossberg, die Italienliebhaberin ist und auch Asien mehrfach bereist hat, schildert aus ihren literarischen Reiseerfahrungsschatz. Die Zuhörer*innen erwartet eine kurzweilige und interessante Lesestunde, die sie in ferne Länder entführen wird. Die Autorinnen freuen sich über viele Zuhörer*innen in Wüstenahorn.

Zur Lesung wird Kaffee und Kuchen gereicht. Der Eintritt ist frei, die Autorinnen freuen sich allerdings über eine Spende.