Rhetorik-Workshop stärkt junge Politik im Landkreis Bamberg

Gute Ideen für einen kinder- und jugendfreundlichen Landkreis gibt es viele. Damit junge Abgeordneten diese selbstsicher und mit Nachdruck kommunizieren können, haben zwei Mitglieder des Jugendkreistags ein Rhetorik-Training initiiert. Das Bildungsbüro, die kommunale Jugendarbeit des Landkreises und der Kreisjugendring organisierten die Veranstaltung, die am 8. November im Landratsamt stattfand.

„Ich bin hier, weil ich in Gesprächen mit erfahrenen Politikerinnen und Politikern klar kommunizieren möchte“, sagt Jugendkreisrätin und Mitinitiatorin Bettina Hensel. Andere möchten ihr freies Sprechen in Referaten verbessern oder haben sich angemeldet, um Tipps gegen ihre Unsicherheit zu bekommen. Gespannt sind alle, was sie lernen und für sich mitnehmen können.

Konkrete Tipps für gutes Auftreten

Die erfahrene Trainerin und Autorin Claudia Berghaus, bekannt für ihr Buch „Easy Tricks in der Rhetorik“, leitete den Workshop. Nach einem kurzen theoretischen Einstieg vermittelte sie wertvolle Techniken für eine erfolgreiche Kommunikation. Im Mittelpunkt standen dabei praxisnahe Übungen, mit denen die Jugendlichen ihre Argumentationsfähigkeiten schärfen und ihre Selbstsicherheit stärken können. Berghaus teilte konkrete Tipps und anschauliche Beispiele, die die Teilnehmenden in ihren Alltag und in die Arbeit des Jugendkreistags integrieren können.

Fit für junge Politik

Mit Videoaufnahmen der Teilnehmenden knüpfte die Rhetorik-Trainerin an vorhandene Kompetenzen an und gab zusammen mit der Gruppe Feedback zur Weiterentwicklung des öffentlichen Auftretens. Der Workshop bot so eine Plattform für individuelles Feedback und gezieltes Training, das die Jugendlichen dabei unterstützt, ihre eigenen Ideen überzeugend zu präsentieren. „Es war ein wichtiges Angebot, damit junge Menschen besser für einen jugendfreundlichen und zukunftsorientieren Landkreis Bamberg eintreten können“, zieht Markus Bria vom Bildungsbüro ein Resümee. Ihre neu erworbenen Fähigkeiten können die Teilnehmenden zukünftig im Jugendkreistag anwenden und weiter ausbauen. Finanziert wurde das Rhetorik-Training durch das Programm „Demokratie leben!“.