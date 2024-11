Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 14.11.2024

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Energiedrinks sollten nicht bezahlt werden

BAMBERG. Mittwochnachmittag steckte ein 37-Jähriger in einem Supermarkt in der Ludwigstraße zwei Dosen Red Bull im Wert von ca. 3,30 Euro in seine Handtasche und zahlte an der Kasse nur eine Flasche Wasser. Anschließend wollte er den Laden verlassen, wurde aber von einem Angestellten ins Büro gebeten und die Polizei hinzugerufen.

Bargeld aus Opferstöcken gestohlen

BAMBERG. Freitagnachmittag stahlen vier Unbekannte aus einer Kirche am Jakobsplatz Bargeld in Höhe von ca. 70 Euro. Mit Klebeband angelten sie lediglich das Scheingeld aus den vier Opferstöcken.

Die Polizei Bamberg-Stadt sucht nach Zeugen, die etwas beobachten konnten. Auch evtl. weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 zu melden.

E-Scooter-Fahrer nach Unfall gesucht

BAMBERG. Mittwochabend gegen 21:00 Uhr kam es in der Franz-Ludwig-Straße/ Ecke An den Stadtmauern zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einer Fahrradfahrerin. Dort fuhr ein Unbekannter mit seinem E-Scooter aus der Citypassage in die Franz-Ludwig-Straße und übersah eine von links kommende vorfahrtsberechtigte 35-Jährige Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Nach kurzem Gespräch, räumte der E-Scooter-Fahrer seinen Fehler ein und Beide setzten ihren Weg fort, ohne Personalien auszutauschen. Kurz darauf, bemerkte die Radfahrerin dann doch leichte Verletzungen und rief einen Krankenwagen, der sie zur Abklärung ins Klinikum Bamberg brachte.

Die Polizei Bamberg-Stadt sucht nun nach dem unbekannten E-Scooter-Fahrer oder weiteren Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 zu melden.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Sachbeschädigungen

PÖDELDORF. Eine böse Überraschung erlebte ein Fahrzeugbesitzer. Als er mit seinem im Erlenweg geparkten Pkw, VW Passat, wegfahren wollte, stellte er ein Loch in der Heckscheibe fest. Das braune Auto stand dort von Montagmittag, 13 Uhr, bis Dienstagmorgen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310.

ASCHBACH. Die Marmorstein-Einfassung eines Grabes im Friedhof in der Heuchelheimer Straße beschädigten Unbekannte zwischen 4. und 11. November und richteten dabei einen Schaden von etwa 6.000 Euro an. Zudem wurden zwei Blumengestecke sowie ein Weihwasserpinsel im Wert von ca. 300 Euro mitgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfälle

EBRACH. Mit leichten Verletzungen musste am Mittwochmittag ein Radfahrer nach einem Verkehrsunfall durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der 18-Jährige fuhr mit seinem Rad aus einer kleinen Seitengasse ungebremst auf die Lagerhausstraße ein und übersah hierbei einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Schulbus, in dem sich zum Unfallzeitpunkt keine Schulkinder befanden. Beim Zusammenstoß prallte der Radler, der keinen Helm trug, gegen die Windschutzscheibe des Busses und stürzte anschließend auf den Asphalt. Dabei zog er sich offensichtlich eine Gehirnerschütterung zu. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.600 Euro.

Verkehrspolizeiinspektion Bamberg

Auffahrunfall mit Folgen

A73 / BAMBERG. Ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich und Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr sind die Folgen eines Unfalls am Mittwochvormittag auf der Autobahn. Nach derzeitigen Ermittlungsstand der Verkehrspolizei Bamberg konnte ein 59 Jahre alter Mann nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Kurz nach 07:30 Uhr befand sich eine 26-Jährige mit ihrem Polo auf dem linken Fahrstreifen der A73 in Richtung Nürnberg. Aufgrund des dichten Verkehrs musste sie ihr Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender 24 Jahre alter Mann erkannt dies rechtzeitig und stoppte hinter dem Volkswagen. Dem dahinterfahrenden 59-Jährigen war dies jedoch nicht mehr möglich, weshalb er auffuhr und die zwei vor ihm befindlichen Fahrzeuge zusammenschob. Zwar blieben alle Unfallbeteiligte unverletzt, allerdings entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Da zwei Autos nicht mehr fahrbereit waren, musste der linke Fahrstreifen gesperrt werden. Größere Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr waren die Folge. Gegen den Unfallverursacher ermittelt nun die Verkehrspolizei wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit.

Hilfe in misslicher Lage

A70 / STADELHOFEN, Lkr. BAMBERG. Als Helfer in einer misslichen Lage erwies sich in der Nacht zum Donnerstag eine Streife der Verkehrspolizei Bamberg auf der Autobahn. Ein Lastwagenfahrer hatte sich leicht bekleidet ausgesperrt.

Die Autobahnmeisterei teilte der Polizei gegen 01:00 Uhr mit, dass auf der A70 in Fahrtrichtung Schweinfurt auf dem Parkplatz „Paradiestal“ ein Mann Hilfe benötigen würde. Vor Ort konnten die Beamten den 54-Jährigen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt nur in Unterwäsche bekleidet antreffen. Er hatte sich aus seinem Lastwagen ausgesperrt und zudem befand sich sein Mobiltelefon im Führerhaus, weshalb er die Autobahnmeisterei um Hilfe bat. Die Verkehrspolizisten verständigten daher einen Pannendienst und versorgten in der Zwischenzeit den Mann mit einer Decke. Außerdem konnte er sich im Streifenwagen aufwärmen. Nachdem letztlich der Abschleppdienst vor Ort war, konnte der 54-Jährige unversehrt mit seinem Fahrzeug wieder seines Weges gehen.

Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt

Zwei Verkehrsteilnehmer und Alkoholeinfluss unterwegs.

Bayreuth. Beamte der PI Bayreuth-Stadt beanstandeten am Donnerstag in den Morgenstunden zwei Verkehrssünder in Bayreuth

Am Donnerstag gegen 02:30 Uhr kontrollierten Beamte der PI Bayreuth-Stadt im Bereich der Hindenburgstraße einen Pkw-Lenker. Während der allgemeinen Verkehrskontrolle konnte bei dem 22jährigen Fahrzeuglenker, deutlich wahrnehmbarer Alkoholgeruch festgesellt werden. Ein gerichtsverwertbarer Alkotest ergab ein Ergebnis von 0,56 Promille. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeldverfahren mit 500 Euro Bußgeld und einem Monat Fahrverbot

Etwa eineinhalb Stunden später gegen 03:50 Uhr wurde ein E-Scooter-Fahrer im Bereich der Markgrafenallee durch Kräfte der PI Bayreuth-Stadt kontrolliert. Auch hier wurde beim Fahrer, einem 30 Jahre alten Mann Alkoholgeruch wahrgenommen. Auch hier wurde ein Alkotest an einem gerichtsverwertbaren Gerät durchgeführt und ergab einen Wert von 0,54 Promille. Auch diesen Fahrer erwartet ein Bußgeldverfahren mit 500 Euro Bußgeld und einem Fahrverbot von einem Monat.

Polizeiinspektion Bayreuth-Land

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Ebermannstadt

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Forchheim

Sonstiges

Forchheim. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnten Beamte der Forchheimer Polizei am späten Mittwochabend in der Bayreuther Straße bei einem 25-jährigen Seat-Fahrer drogentypische Auffälligkeiten feststellen. Zudem stellte sich heraus, dass der junge Mann offenbar keinen Führerschein hatte. Als Folge dessen musste dieser die Beamten zur Blutentnahme in das Klinikum Forchheim begleitet. Gegen ihn wird nun neben einer Drogenfahrt auch wegen eines Vergehens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Polizeiinspektion Lichtenfels

Protein-Pulver gestohlen

LICHTENFELS. Am Mittwochabend konnte der Ladendetektiv eines Supermarktes in der Mainau einen 24-Jährigen beobachten, wie dieser ein Protein-Pulver in seine mitgeführte Tasche packte und anschließend an der Kasse lediglich eine Tiefkühlpizza bezahlte. Der Litauer wurde nach dem Kassenbereich angehalten und im Büro den hinzugerufenen Polizeibeamten übergeben. In seiner Tasche konnte das Diebesgut im Wert von mehr als 30 Euro aufgefunden werden. Der Ladendieb muss sich nun für seine Taten verantworten.

Haustür eingeschlagen – Zeugen gesucht

BURGKUNSTADT, LKR. LICHTENFELS. In der Zeit von Freitag, 20.00 Uhr bis Samstag, 10.00 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter die Glasscheibe der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Kulmbacher Straße ein. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.

Gleich zwei Fahrräder gestohlen – Zeugen gesucht

LICHTENFELS. Am Montag, zwischen 15.45 Uhr und 19.15 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter zwei versperrte Mountain-Bikes der Marke Cube aus einem Anwesen in der Bahnhofstraße. Bei den Rädern handelt es sich um ein schwarzes Mountain-Bike vom Typ Reaction C:62 SLT und um ein blaues vom Typ Acid Trapez 15. Der Wert liegt bei knapp 5.500 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Verbleib der Fahrräder erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0.